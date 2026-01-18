Sejtettük, hogy nem lesz könnyű, de ennyire nehéz meccsre talán senki nem számított. A magyar férfi kézilabda-válogatott első pillantásra ugyan jelentős különbséggel győzte le az olaszokat a kézilabda-Eb második csoportmeccsén, hiszen a lefújáskor 32-26-ot mutatott a tábla javunkra, de ez a nagy különbség csak az utolsó percekre alakult ki. Ebben pedig órási szerepe volt a második félidőre a kapuba álló Bartucz Lászlónak,

Bartucz László szenzációsan védett az utolsó negyedórában

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A rutinos kapusnak kezdetben ugyan nem jöttek a védések, a 48. perctől kezdve aztán előbb sorozatban öt lövést fogott meg, majd további ziccereket is hárított.

Na, ki nem dicsérte Bartucz Lászlót?

Természtes a híresen szerény tatabányai kapus volt az egyetlen, aki nem említette, hogy bravúrok sorát mutatta be.

„Tudtuk, hogy egy szívós csapat ellen kell játszanunk, amelyik az utolsó pillanatig küzd, úgyhogy ezúttal nem közhely, hogy csak a legvégén nyertük meg a meccset.

Egy ilyen csapat ellen, addig nem lehet megnyugodni, amíg le nem fújják a meccset és nem látod, hogy a te neved mellett több gól van.

A játékukkal nem okoztak meglepetést, látszott, hogy szakmailag nagyon jól felkészültek belőlünk. Mi lépéséről lépésre fejlődünk, beletesszük a maximumot minden meccsebe, ahogy ebbe is beletettük, ennek köszönhető ez a hat gólos győzelem” – mondta a magyar válogatott kapusa.

Chema Rodríguez, a mieink szövetségi kapitánya is elégdetten nyilatkozott a lefújás után. Természetesen Bartuczról is.

„Erre számíthattunk, tudtuk, hogy nagyon kényelmetlen ellenfél az olasz csapat, és, ha hibázunk, megbüntetnek bennünket. Kemény meccs volt, a kapusuk nagyon jól védett,

de az utolsó 10-15 percben László fantasztikus volt, neki köszönhetjük, hogy el tudtunk húzni.

Támadásban próbáltuk vagy 9 méterre visszanyomni az ellenfelet, vagy bejátszani (Rosta) Mikinek a labdát. Az első félidőben sokat hibáztunk, a másodikban aztán már gördülékenyebbek voltak a támadásaink. Védekezésben minden áron labdát akarunk szerezni, inkább egy kicsit visszább kell lépnünk, és hagynunk Lacit védeni” – mondta a kapitány.