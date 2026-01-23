Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

Magyarok tömegeit mentheti meg: itt az új fegyver a szívroham és a stroke ellen

Link másolása
Vágólapra másolva!
Idén már hatodszor rendezik meg a Benedek Tibor emléktornát, amelyen a magyar korosztályos csapatok mellett a nemzetközi élmezőnyt képviselő Pro Recco és a máltai Sliema is részt vesz. Benedek Tibor felesége, Epres Panni a torna előtt beszélt arról, milyen hatással van férje öröksége a fiatal generációra, és azt is elárulta, kinek szurkol majd a medence partjáról.

A világ valaha volt egyik legjobb pólósa, a 2020 júniusában elhunyt Benedek Tibor pályafutása során számos csapatban szerepelt, de ezek közül az Újpest különleges helyet foglalt el a szívében. Élete utolsó éveiben az UVSE szakmai igazgatójaként dolgozott, és a klub minden évben igyekszik méltó emléket állítani a klasszis vízilabdázónak.

Benedek Tibor és Epress Panni még 2016-ban
Benedek Tibor és Epress Panni még 2016-ban
Fotó: Bugány János / MTI Fotószerkesztőség

Az immár hatodszor megrendezett Benedek Tibor emléktornán ott lesz a háromszoros olimpiai bajnok özvegye is, aki a Borsnak elmondta, bízik benne, hogy férje pályafutása követendő példa minden sportoló számára.

– Hiszek abban, hogy rendszeres mozgás elengedhetetlen a gyerekek fejlődéséhez. Ebben nőttem fel, és én is így nevelem a gyerekeimet. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a gyerekek inspirációt merítsenek abból, ahogyan Tibor megélte a sportolói pályafutását.

Tibor emléke része a mindennapjainknak.

Benedek Tibor fia, Mór játékosként szerepel a tornán

– Nyilván elsősorban a fiamnak, Mórnak drukkolok, de ezen kívül természetes az UVSE-nek, a KSI-nek, és a BVSC-nek, de leginkább a vízilabdának – mondta Epres Panni, aki a pénteken elődöntőt játszó magyar férfiválogatott mérkőzéseit is figyelemmel követi az Európa-bajnokságon. – Folyamatosan szurkolunk, nézzük a mérkőzéseket, sőt reggel Mórral egyeztetjük, ki hol lesz, mikor ér haza, mert nagyon szeretünk együtt meccset nézni. A spanyolok elleni mérkőzés különösen izgalmas volt, remélem, hogy a fiúk így folytatják tovább, mert mindenki egy emberként szurkol nekik.

A vízilabda-válogatott csapatkapitánya igazi titkokat osztott meg az Eb-elődöntős ellenfélről
Szomszédaink állítják, csupa töketlen játékos alkotja a válogatottat
Vogel: Úgy álltam hozzá, hogy ami jön, azt ki fogom védeni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!