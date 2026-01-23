A világ valaha volt egyik legjobb pólósa, a 2020 júniusában elhunyt Benedek Tibor pályafutása során számos csapatban szerepelt, de ezek közül az Újpest különleges helyet foglalt el a szívében. Élete utolsó éveiben az UVSE szakmai igazgatójaként dolgozott, és a klub minden évben igyekszik méltó emléket állítani a klasszis vízilabdázónak.

Az immár hatodszor megrendezett Benedek Tibor emléktornán ott lesz a háromszoros olimpiai bajnok özvegye is, aki a Borsnak elmondta, bízik benne, hogy férje pályafutása követendő példa minden sportoló számára.

– Hiszek abban, hogy rendszeres mozgás elengedhetetlen a gyerekek fejlődéséhez. Ebben nőttem fel, és én is így nevelem a gyerekeimet. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a gyerekek inspirációt merítsenek abból, ahogyan Tibor megélte a sportolói pályafutását.

Tibor emléke része a mindennapjainknak.

Benedek Tibor fia, Mór játékosként szerepel a tornán

– Nyilván elsősorban a fiamnak, Mórnak drukkolok, de ezen kívül természetes az UVSE-nek, a KSI-nek, és a BVSC-nek, de leginkább a vízilabdának – mondta Epres Panni, aki a pénteken elődöntőt játszó magyar férfiválogatott mérkőzéseit is figyelemmel követi az Európa-bajnokságon. – Folyamatosan szurkolunk, nézzük a mérkőzéseket, sőt reggel Mórral egyeztetjük, ki hol lesz, mikor ér haza, mert nagyon szeretünk együtt meccset nézni. A spanyolok elleni mérkőzés különösen izgalmas volt, remélem, hogy a fiúk így folytatják tovább, mert mindenki egy emberként szurkol nekik.