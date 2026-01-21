Magyar botrány robbant a kézilabda Eb-n, ettől hangos az izlandi sajtó

A Kristianstadban rendezett keddi csoportdöntőn a magyar válogatott egyetlen góllal maradt alul 24-23-ra, ezzel eldőlt: Chema Rodríguez csapata pont nélkül jutott tovább a középdöntőbe. Miközben az izlandiak önfeledten ünnepeltek, néhány magyar szurkoló teljesen elvesztette a fejét, derült ki a veszprémi Bjarki Már Elísson posztjából.

Bjarki Már Elísson, a Veszprém játékosa közzétette a botrányos üzenetet, amit Magyarországról kapott a kézilabda Eb-n Fotó: Luigi Canu / LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire

„Ne is gyere vissza Veszprémbe!” – fenyegető üzenet Magyarországról

Bjarki Már Elísson az Instagram-oldalán tett közzé egy képernyőfotót az egyik üzenetről, amelyben egy magyar felhasználó nyíltan azt írta neki, hogy ne is térjen vissza Veszprémbe, szúrta ki a Magyar Nemzet. Az üzenet durva, trágár hangneme fenyegető volt.

Ezt a magyar fenyegetést kapta a Veszprém izlandi kézilabdázója.

Fotó: Instagram

Ahogy az izlandi lapok is hangsúlyozzák Bjarki Már nem játszott jól a magyarok ellen: négy lövésből mindössze egy gólt szerzett. Nehéz lenne őt okolni a magyar vereségért. Ráadásul 2022 óta a Veszprém játékosa, vagyis egy jól ismert játékosról van szó.

Bjarki Már Elísson reagált

Az eset pillanatok alatt címlapokra került Izlandon. Főleg, hogy a Veszprém játékosa nem maradt néma, hanem reagáét is az üzenetre. Mindössze ennyit fűzött hozzá egy sírós hangulatjel kíséretében:

„Felesleges.”

A reakció sokatmondó: Bjarki Már Elísson nem hátrál meg, és az Európa-bajnokság után visszatér Veszprémbe.