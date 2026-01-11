Ilyen jelenetek nagyon ritkák láthatóak szerencsére a bobban. A svájci St. Moritzban rendezett világkupa-versenyen az amerikai bobcsapat az első kanyarban felborult. A négy sportoló közül hárman kiestek a bobból – szerencsére senki sem sérült meg súlyosan. Ahogy a lenti, kiváló pillanatban elkapott fotón is látható, a bobot irányító Kristopher Hornon kívül a tolói, Carsten Vissering, Hunter Powell és Caleb Furnell már nem voltak a bobban (amely 210 kilogrammot nyomott).

Az amerikai bobcsapat a baleset pillanatában

Fotó: ARD

Az amerikai bobcsapat szenvedett balesetet

Mi történt? Az első kanyarban Vissering megcsúszott, és a szán elkezdett imbolyogni. Powell még a pálya jobb oldali korlátján is átcsúszott, végül Furnell, a fékező is kiesett a szánból. Horn ezután egyedül száguldott le a jégcsatornán a négyfős szánnak álcázott egy fős bobszánnal. Ez egyébként egyértelműen veszélyes helyzet volt, Horn ugyanis a legelöl lévő pilótaülésben nem tudott fékezni, mert ez a bob leghátsó ülésén ülő sportoló feladata. A célvonal átlépése után Horn gyorsan reagált, a bob hátsó részébe csúszott, meghúzta a fékkart – és még tapsot is kapott ezért a manőverért.

A legjobb amerikai csapatot ennek ellenére kizárták. A szabályok szerint mind a négy utasnak a bobban kell lennie a célvonal átlépésekor. A veszélyes helyzetnek azonban happy endje volt, mivel a bobból kiesett három toló nem szenvedett súlyos sérüléseket.