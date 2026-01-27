Az EHF kimutatása szerint Bodó Richárd 9,02 méteres átlagos lövőtávolsággal vezeti a rangsort. Vagyis nem arról van szó, hogy néha „rádob egyet” 10-ről, hanem arról, hogy rendszeresen elvállalja távolról, és ezt stabilan hozza is meccsről meccsre.

Bodó Richárd nem jön zavarba, ha messziről kell kapura dobni

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Szeged balátlövője az Eb-n eddig 5 mérkőzésen 13 gólt szerzett, ami 2,6-os meccsátlag. Összesen 26 lövésből 13 lett gól, azaz 50 százalékos hatékonysággal dobott eddig.

Bodó Richárd, a specialista

A számok alapján Bodó igazi „külső zóna” specialista: találatai nagy része átlövésből érkezett, a lövésszám is azt mutatja, hogy komoly mennyiséget vállal, nem csak kiegészítő szereplő a támadásokban.

Nem csak távolságban erős: a tornán mért leggyorsabb lövése 122,33 km/óra, ezzel a lövéserő-rangsorban a 23. helyen áll. És hogy ki a legerősebb dobó az Eb-n? Az EHF „Fastest shots” listáját jelenleg a német Miro Schluroff vezeti, aki 134,28 km/órás lövést is eleresztett.

A folytatás kiemelt jelentőségű, és reméljük, kedd este a svédek ellen is jó dobóformában lesz Bodó Richárd.