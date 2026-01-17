Nehéz ősz van az OTP Bank-Pick Szeged balátlövője, Bodó Richárd mögött. Klubcsapatában csak keveset játszott, így kérdés volt, hogy milyen formában vág majd neki az Európa-bajnokságnak. Chema Rodríguez szövetségi kakpitány a lengyelek elleni nyitómeccsen megadta neki a bizalmat, amivel élt is, és öt góljával a magyarok legeredményesebb játékosa volt.

Bodó Richárd a lefújás után egyből Chema Rodríguez szövetségi kapitányhoz ment és megköszönte, hogy bizalmat szavazott neki, és hitt benne – Fotó: MKSZ

Bodó Richárd megköszönte a bizalmat a kapitánynak

A válogatott átlövője nemcsak a pályán, hanem szavaiban is egyértelművé tette: a kapitányi bizalom felelősség, a csapatérdek pedig minden egyéni szempontot felülír. A mérkőzés lefújása után készült egy fotó, amelyen Bodó Richárd megöleli a szövetségi kapitányt, ez gyorsan bejárta a közösségi oldalakat.

Nagyon jólesett, hogy bizalmat adott, és ezt ott abban a pillanatban szerettem volna neki megköszönni. Én is tudom, hogy nem a legjobb formában érkeztem ide a válogatotthoz, ezzel teljesen tisztában vagyok. De ő végig azt mondta, hogy nem az számít, ki milyen állapotban jön ide, hanem az, hogy az alapozás alatt összerakjuk magunkat, visszataláljunk a jó játékhoz”

– fogalmazott az Origonak adott videóinterjúban Bodó Richárd. Hozzátette, számára az is megnyugtató volt, hogy tudta: ha a játéka nem segíti a csapatot, akkor más kap lehetőséget. Erre azonban nem volt szükség a lengyelek ellen.

A lengyelek ellen remek formát mutatott a magyar válogatott, az olaszok ellen hasonló folytatás kell a biztos továbbjutáshoz

Teljesen más kézilabdát játszanak az olaszok

A lengyelek elleni győzelem után vasárnap már az olaszok ellen lépnek pályára a magyarok Kristianstadban (tv: M4, 20.30). Ha válogatottunk a második mérkőzését is megnyeri, akkor biztosan továbbjut a malmői középdöntőbe, ami a minimális elvárás a csapattól. Bár papíron a csoport leggyengébb csapata az olaszoké, a játékstílusuk miatt cseppet sem számítanak könnyű ellenfélnek.

Teljesen máshogy kell készülnünk, mert az olaszok nem úgy védekeznek, mint mondjuk a lengyelek vagy az izlandiak. Nincs klasszikus, kemény hatos fal, nincs 5–1-es védekezés, hanem ez a nagyon káoszos, 3–3-as rendszer, amihez nehéz elsőre alkalmazkodni. Nem játszanak klasszikus beállóval, de erre már a felkészülés alatt elkezdtünk készülni, most pedig a meccsig átismételjük ezeket a dolgokat.”

Amennyiben a magyar válogatott megnyeri a vasárnap esti mérkőzését, és az Izland-Lengyelország összecsapáson sem borul a papírforma, akkor kedden az izlandiak ellen a csoportelsőségért léphet pályára.

A Bodó Richárddal készült videóinterjúnkat itt nézheti végig: