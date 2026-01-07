A botrányos mérkőzést Bulgáriában rendezték, szinte üres lelátók előtt.

Elképesztő botrány volt a Trapani Shark és a Hapoel Netanel Holon meccsén

Fotó: FIBA

Elképesztő kosárbotrány a BL-ben

Bár az elmúlt hetekben kétségek merültek fel a Trapani BL-részvételével kapcsolatban, a klub végül

a bizonytalanságok ellenére elutazott, hogy teljesítse kötelezettségét — elkerülve ezzel egy 600 ezer eurós bírságot, amelyet a BCL szabott volna ki egy esetleges visszalépés esetén.

Csakhogy az olaszok mindössze öt hadra fogható játékossal érkeztek: Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti, valamint két tinédzser, a 2007-es születésű Matteo Patti és a 2008-as Francesco Martinelli léptek pályára.

A meccs során Trapani vezetőedzője, Alex Latini időt kért, majd nem sokkal később sorra hagyták el a pályát a játékosok: előbb Rossato, majd Pugliatti, végül Cappelletti is. A csapat így két fiatallal játszott, akik közül Patti az ötödik személyi hibáját is begyűjtötte, ezzel pedig a Trapaninak egyetlen mezőnyjátékosa maradt.

A FIBA szabályai szerint ilyen esetben a mérkőzés nem folytatható, így a játékvezetők 38–5-ös állásnál lefújták a találkozót, a győzelmet pedig természetesen a Hapoel Holon kapta meg.

A klubelnök vádol és köszönetet mond

A történtek után Trapani elnöke, Valerio Antonini közösségi oldalán reagált a kialakult helyzetre. Elmondása szerint a játékosok „megalázó, de szükséges szereplésével” sikerült elkerülni a hatalmas pénzbüntetést.

Ugyanakkor Antonini élesen bírálta az olasz szövetséget (FIP) és a ligát, amiért – mint írta –

ellehetetlenítették a klub működését: blokkolták az új igazolásokat, megakadályozták az 5+5 szabály alkalmazását, és még a vezetőedző regisztrációját sem engedélyezték.

Az elnök szerint ez az eseménysor „teljes szégyen”, és hozzátette, a Trapani „magára maradt és elárulták” mindazok, akiktől segítségre számítottak.