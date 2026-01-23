„Nem könnyű ilyenkor bármit mondani. Sokszor beszéltünk már erről, hogyha nem védekezel jól, akkor nem vagy jó csapat. Ha kapunk húsz gólt egy félidő alatt, akkor onnan szinte lehetetlen nyerni” – értékelt az M4 Sport kamerája előtt Chema Rodríguez, aki elárulta, azt kérte a szünetben a játékosaitól, hogy nyugodjanak meg, újra átvették, hogy mivel készültek Svájc ellen.

Chema Rodríguez csapata rossz mentalitással kezdte a meccset

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

„A hozzáállás, amivel beleálltunk ebbe a meccsbe, minden, amit csinálni szerettünk volna, az nem jött össze. Vállalom, hogy ez az én hibám, meg kell találnom az okát annak, hogy miért így történt. Ha ilyen a hozzáállás, az az én felelősségem is, megígérem, hogy ez többször nem fog előfordulni” – folytatta a spanyol szakember.

​Chema Rodríguez egyszerre csalódott és boldog

„Nagyon boldog vagyok, mert a második félidőben jól játszottunk, a győzelemre is volt esélyünk, az első félidőben nyújtott teljesítményünk miatt viszont nagyon csalódott vagyok” – nyilatkozta a találkozó után Chema Rodríguez az interjúzónában.

A magyarok az első félidőben 13 lövést rontottak és a szünetben 20-14-es hátrányban voltak.

Rodríguez elárulta, a szünetben azt mondta az öltözőben, hogy az első félidőben szinte nem volt védekezésük, komoly gondot okozott az ellenfél megállítása, márpedig éppen azért jutott el a középdöntőig a magyar együttes, mert nagyon jól védekezett.

A második félidőben már úgy játszottunk, ahogy szoktunk, de ha harminc perc előnyt adsz valakinek, akkor ezen a szinten már nagyon nehéz dolgod van”

– idézi az MTI a spanyol szakembert.

A csapat mindössze háromszor (1-0, 2-1, 29-28) vezetett a meccsen. A kapitány szerint a hajrában bármi megtörténhetett volna, mindkét együttesnek volt esélye a győzelemre.

„Úgy gondolom, a döntetlen egyik csapatnak sem jó, mert mindkettő dolgát megnehezíti, hogy ma csak egy pontot szerzett, de megpróbáljuk a pozitívumokat nézni, és kijavítani a hibáinkat” – tette hozzá.

A balátlövő Szita Zoltán szerint a magyar válogatott a második félidőben jobban összpontosított, ennek is köszönheti, hogy hétgólos hátrányt követően döntetlent harcolt ki.

Az első félidőben túlságosan sokat hibáztunk, pedig voltak gólszerzési lehetőségeink. Sok lövést elrontottunk és sok rossz passzunk volt, ezt megbüntette az ellenfél”

– nyilatkozta a meccs után az interjúzónában a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock játékosa, aki négy kísérletből háromszor talált be.