Bár sokan a kötelezően behúzandó győzelmek közé sorolták a magyar férfi kézilabda-válogatott első két Európa-bajnoki mérkőzését, ezeket a meccseket le kellett játszania és meg kellett nyernie. A lengyelek elleni magabiztos diadal után vasárnap, a kellemetlen stílusban kézilabdázó olaszok ellen a hajrára sikerült bebiztosítani a sikert, ami egyben a csoportból való továbbjutást jelentette. Az első igazán kemény csata kedden vár a magyar válogatottra Izland ellen, ahol a tét a csoportelsőség és az ezzel járó két pont begyűjtése, amelyet a győztes magával vihet a malmői középdöntőbe. Fazekas Gergő szerint a fegyelmezett játék meghozhatja a sikert.

Fazekas Gergő az első két Eb-meccsen remekül irányította a magyar csapatot, de azt mondja, hogy a látottaknál több van a magyar válogatottban

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Fazekas Gergő szerint van még hova fejlődnie a válogatottnak

Két teljesen eltérő taktikával pályára lépő ellenfél ellen kellett bebiztosítania a csoportból való továbbjutást a magyar válogatottnak az Európa-bajnokságon. A kristianstadi csoport első összecsapásán a lengyeleket helyenként könnyed, végig magabiztos játékkal győzték le a mieink, akiknek vasárnap az olaszok ellen már jobban meg kellett izzadniuk.

A legfontosabb az, hogy megvan a továbbjutás, ez volt az elsődleges célunk. Az első két mérkőzésen a védekezésünk rendben volt, támadásban van hiányérzetem, ott tudunk még fejlődni. A jó védekezés után sokkal több gyors gólt kell lőnünk ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Bízom benne, hogy a támadásunk is felnő a védekezésünk mellé

– fogalmazott Fazekas Gergő az Origo Sportnak adott videóinterjúban.

A lengyelek és az olaszok ellen is kemény meccset játszottak a magyarok, ez Izland ellen sem lesz másképp Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Fegyelmezett játékkal jöhet a siker Izland ellen

A továbbjutás zsebben van, ami megnyugtató lehet az Izland elleni csoportrangadó előtt. Ahhoz azonban, hogy a középdöntőben reális esélye legyen a válogatottnak a hatba, vagy akár a négybe kerülésre, pontot vagy pontokat kell szereznie a kedd esti mérkőzésen. A BL-győztes és Bundesliga-játékosokkal felálló északiak ellen ez cseppet sem könnyű feladat.

Ha a védekezés eddigi színvonalát megtartjuk, és a kapusteljesítményünk is rendben lesz, az jó alap. Támadásban gyors gólokat kell szereznünk, nem férnek bele a hibák, a könnyen eladott labdák. Izland minden hibát könyörtelenül kihasznál, viszont ha fegyelmezetten játszunk, akkor győztesen tudjuk elhagyni a pályát.

- mondta az irányító.