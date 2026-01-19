Live
A belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában a görög válogatott 15-13-ra nyert az olasz csapat ellen. A görögök egyik legjobbja Sztilianosz Argiropulosz, a Ferencváros játékosa volt, aki négy góllal járult hozzá csapata győzelméhez.

A görögök végig vezettek az olaszok elleni meccsen, a legjobbjuk Sztilianosz Argiropulosz, a Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros játékosa volt, aki négy góllal járult hozzá a görög válogatott sikeréhez.

Sztilianosz Argiropulosz, a Ferencváros játékosa volt a görögök legjobbja
Sztilianosz Argiropulosz, a Ferencváros játékosa volt a görögök legjobbja
Fotó: Angela Weiss/AFP

Parádézott a Ferencváros görög sztárja

Ezzel a győzelemmel a görög válogatott már a záróforduló előtt biztosította helyét az elődöntőben.

A görög együttes még sosem szerzett érmet Európa-bajnokságon, az már biztos, hogy belgrádi kontinensviadalon harcban lesz a dobogóért. A csoportból kiadó második elődöntős helyről a csütörtöki horvát-olasz összecsapás dönt majd.

A két középdöntős hatost az A és a C, valamint a B és a D csoport első három-három helyezettje alkotja úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal vitték a csapatok. A középdöntőből az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

Férfi Európa-bajnokság, Belgrád
Középdöntő, 2. forduló, F csoport:
Görögország-Olaszország 15-13 (2-1, 4-3, 4-3, 5-6)

