Már megint Skandinávia. Ha nagy kézilabda eseményről van szó, márpedig a férfi kézilabda-Eb vitán felül a legnagyobb, akkor jó eséllyel lesz a rendezők között legalább egy északi ország. Nekünk igazából mindegy, hol rendezik a tornát, hiszen 2022-ben a hazai rendezés megmutatta, hogy a kegyetlen Eb-mezőnyben nem sokat számít a hazai pálya. Svédországba is szinte haza járnak a magyar kézisek, és ezúttal valóban van miben reménykedni.

A férfi kézilabda-Eb-n csak kőkemény meccsek várnak a magyar válogatottra

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Cikkünkkel egy kis útmutatót kínálunk a január 15. és február 1. között sorra kerülő tornához.

Jöhet a 17. férfi kézilabda-Eb

A magyar válogatott már az első, valamilyen okból Portugáliában megrendezett torna 12 csapatos mezőnyében ott volt, és a helyosztón a fehéroroszokat legyőzve végül a 7. helyen zárt. A mieink helyét a kontinens elitjében jól szemlélteti, hogy bár sokáig az 1998-as 6. hely volt a magyar csapat legjobb Eb-helyezése, válogatottunk csak a 2000-es horvátországi, és a 2002-es svédországi tornát hagyta ki. Vagyis ez lesz a magyar válogatott 15. Európa-bajnoksága.

A válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez szerint az idei tornára készülő válogatott készen áll, hogy túlszárnyalja az eddigi legjobb Eb-eredményt jelentő két évvel ezelőtti 5. helyet. Azt ugyanakkor nem titkolta, hogy ez egy pokoli nehéz feladat lesz.

Elképesztően nehéz feladat, hogy egy helyezést előre lépjünk az idei tornán, mivel legalább 15 olyan válogatott van, amely képes elődöntőbe jutni. Remélem, mi is ezek egyike vagyunk, a recept pedig egyszerű: meg kell nyerned az első hét meccsedet, és máris a négy között vagy.

A viccet félretéve ahhoz, hogy sikeres legyél, minden játékosra szükséged van, koncentráltnak kell lenned és természetesen szerencse is kell hozzá.”

Történelmi magyar keret?

Lehet, hogy nagy szó a „történelmi”, de az egészen biztos, hogy ritkán (vagy talán még soha) nem volt olyan, hogy egy világversenyre készülő magyar férfi kézilabda-válogatott keretében több legyen a légiós, mint az itthon játszó.

De ezzel nincs semmi baj, hiszen a külföldön játszók szinte mindegyike nagyon komoly bajnokságokban – a némettől a francián át a spanyolig – szerezhet nemzetközi tapasztalatokat és játszhat hétről hétre a világ legjobbjai ellen akár bajnokin, akár Bajnokokok Ligája, vagy Európa-liga meccsen.