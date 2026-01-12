Már megint Skandinávia. Ha nagy kézilabda eseményről van szó, márpedig a férfi kézilabda-Eb vitán felül a legnagyobb, akkor jó eséllyel lesz a rendezők között legalább egy északi ország. Nekünk igazából mindegy, hol rendezik a tornát, hiszen 2022-ben a hazai rendezés megmutatta, hogy a kegyetlen Eb-mezőnyben nem sokat számít a hazai pálya. Svédországba is szinte haza járnak a magyar kézisek, és ezúttal valóban van miben reménykedni.
Cikkünkkel egy kis útmutatót kínálunk a január 15. és február 1. között sorra kerülő tornához.
Jöhet a 17. férfi kézilabda-Eb
A magyar válogatott már az első, valamilyen okból Portugáliában megrendezett torna 12 csapatos mezőnyében ott volt, és a helyosztón a fehéroroszokat legyőzve végül a 7. helyen zárt. A mieink helyét a kontinens elitjében jól szemlélteti, hogy bár sokáig az 1998-as 6. hely volt a magyar csapat legjobb Eb-helyezése, válogatottunk csak a 2000-es horvátországi, és a 2002-es svédországi tornát hagyta ki. Vagyis ez lesz a magyar válogatott 15. Európa-bajnoksága.
A válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez szerint az idei tornára készülő válogatott készen áll, hogy túlszárnyalja az eddigi legjobb Eb-eredményt jelentő két évvel ezelőtti 5. helyet. Azt ugyanakkor nem titkolta, hogy ez egy pokoli nehéz feladat lesz.
Elképesztően nehéz feladat, hogy egy helyezést előre lépjünk az idei tornán, mivel legalább 15 olyan válogatott van, amely képes elődöntőbe jutni. Remélem, mi is ezek egyike vagyunk, a recept pedig egyszerű: meg kell nyerned az első hét meccsedet, és máris a négy között vagy.
A viccet félretéve ahhoz, hogy sikeres legyél, minden játékosra szükséged van, koncentráltnak kell lenned és természetesen szerencse is kell hozzá.”
Történelmi magyar keret?
Lehet, hogy nagy szó a „történelmi”, de az egészen biztos, hogy ritkán (vagy talán még soha) nem volt olyan, hogy egy világversenyre készülő magyar férfi kézilabda-válogatott keretében több legyen a légiós, mint az itthon játszó.
De ezzel nincs semmi baj, hiszen a külföldön játszók szinte mindegyike nagyon komoly bajnokságokban – a némettől a francián át a spanyolig – szerezhet nemzetközi tapasztalatokat és játszhat hétről hétre a világ legjobbjai ellen akár bajnokin, akár Bajnokokok Ligája, vagy Európa-liga meccsen.
Három kapusunk közül kettő a Bundesligában szereplő Melsungenben véd, hárman szerepelnek a BL-résztvevő lengyel Wisla Plockban, és az itthon játszók közül négyen ugyancsak rendszeresen pályára lépnek a világ legerősebb klubsorozatában az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém színeiben.
Mi lesz Imre Bencével?
Alighanem ez az egyik legfontosabb kérdés az Eb-rajt előtt. A német THW Kiel játékosa, aki nyártól már a One Veszprémet fogja erősíteni, a felkészülés kezdetén tartott sajtónyilvános edzésen így nyilatkozott a sérüléséről és az Eb-szereplés esélyeiről:
„Még vannak azért fájdalmaim, mondták az orvosok, hogy még lesznek is, de ezzel most meg kell tanulnom együtt élni, edzeni és játszani. Nem egyszerű, pláne mert eddig nem igazán voltam sérülékeny, (...) de tegnap elkezdtem óvatosan közösen edzeni a srácokkal.”
Imre Bence szereplése kulcskérdés lesz az Eb-n. Egyrészt támadásban, hiszen az utóbbi nagy tornákon ő a válogatott egyik legeredményesebb góllövője, másrészt a legbiztosabb kezű hetes lövője. Másrészt, mert védekezésben kiváló, labaszerzései elengedhetetlenek a gyors lerohanásokhoz, amelyek befejezésének ugyancsak a mestere. Harmadsorban pedig azért fontos a szerepe, mert poszttársa, Krakovszki Zsolt kidőlt, bokaműtét vár rá, a helyére behívott szegedi Szilágyi Benjámin pedig bár óriási tehetség, de ez lesz az első felnőtt világversenye.
Hæ, vinir!
A fordító program szerint ez azt jelenti izlandi nyelven, hogy „Sziasztok, barátaim”, de ezt a magyar válogatott játékosai és stábtagjai már alighanem maguktól is tudják. A mieink ugyanis természetesen ezt a világversenyt sem ússzák meg egy Izland elleni meccs nélkül, ami egyébként szurkolói szempontból nem baj, feltéve, hogy kéznél van a szívgyógyszer...
A csoportunkban ott vannak még a lengyelek, akik tudnak kellemetlenek lenni és vannak világsztárjaik mint a beálló, Kamil Syprzak (PSG) és Maciej Gebala (Erlangen), valamint a kielcei duó, Michal Olejniczak és Arkadiusz Moryto. De igazán jók utoljára tíz éve voltak, amikor a 2015-os vb-t a 3., a 2016-os riói olimpiát pedig a 4. helyen zárták.
Csoportbeli harmadik ellenfelünk Olaszország lesz, amelyik eddig egyetlen egyszer, a saját rendezésű 1998-as tornán volt ott a mezőnyben. Ennek ellenére hiba lenne leírni őket!
A 2025-ös vb-n Tunéziát és Algériát is magabiztosan legyőzve simán továbbjutottak a csoportjukból, és még a középdöntőben is nyertek egy meccset a csehek ellen.
Igazán nagy verést (20-39) csak a mindenkit bucira pofozó későbbi világbajnok dánoktól kaptak. A keretükben vannak a Bundesligában, a francia és a spanyol élvonalban szereplő játékosok. Január 6-én pedig Triesztben 35-34-re legyőzték a románokat!
Malmöben jön a neheze
Amennyiben a magyar kézilabda-válogatott továbbjut a jól ismert Kristianstadban rendezett csoportmeccseken, akkor az ugyancsak nem ismeretlen Malmőben jöhetnek a középdöntős meccsek a D és az E csoport 2-2 továbbjutója ellen. Akik nagy valószínűséggel a szlovén, a feröeri, a svéd és a horvát válogatott lesznek – finoman szólva egyik társaság sem egy fáklyás menet.
Ha sikerül a középdöntős háborúk végén az első két helyek egyikén végezni, akkor történelmi sikert könyvelhet el a magyar válogatott, az ugyanis azt jelenti, hogy története során először éremért játszhat a világ egyik (sportértékét tekintve mindenképpen) legszínvonalasabb sporteseményén.
A magyar válogatott 20 fős kerete:
Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen), Andó Arián (MOL Tatabánya KC)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskuti Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum), Pergel Andrej (La Rioja, spanyol)
Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)
Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya)
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
A magyar válogatott a kontinensverseny svédországi, kristianstadi csoporttalálkozóin sorrendben Lengyelország, Olaszország és Izland ellen lép pályára. A tornára 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.
Csoportbeosztás:
- A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia
- B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia
- C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna
- D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer-szigetek, Montenegró, Svájc
- E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia
- F-csoport (Kristianstad): Magyarország, Izland, Lengyelország, Olaszország
A csoportok első két-két helyezettje jut a középdöntőbe, amelyekre az A-B-C-ágon Herningben, a D-E-F-ágon Malmöben kerül sor. Az elődöntők és a helyosztók helyszíne a dániai Herning.
A magyar válogatott csoportmérkőzései:
- 2026. január 16. 20:30: Magyarország-Lengyelország
- 2026. január 18. 20:30: Olaszország-Magyarország
- 2026. január 20. 20:30: Magyarország-Izland