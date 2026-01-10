Live
A magyar férfi kézilabda-válogatott 40-34-re legyőzte Romániát a szombaton Felcsúton zárt kapuk mögött rendezett felkészülési mérkőzésen. A férfi kéziválogatott ismét nyert, így újabb magabiztos sikerrel hangolt a közelgő Európa-bajnokságra.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a szünetben 18-16-ra vezetett a férfi kéziválogatott, amely pénteken nyilvános meccsen 33-23-ra verte a románokat.

A férfi kéziválogatott újabb győzelemmel hangolt az Eb-re
A férfi kéziválogatott újabb győzelemmel hangolt az Eb-re
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A férfi kéziválogatott ismét legyőzte a románokat

„Más jellegű meccs volt ez, mint a pénteki, de nagyon hasznos. Mindkét csapat kipróbált más dolgokat, a kísérletezésé volt a főszerep támadásban és védekezésben is” – idézte az MTI Chema Rodríguez szövetségi kapitányt.

Hozzátette: náluk akadt, ami működött, és akadt, ami nem, vagy nem teljesen jól, de az Európa-bajnokság rajtjáig még tudnak ezeken dolgozni, javítani védekezésben és támadásban, és a tanulságokat tovább vinni.

Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: Damien MEYER / AFP

A csütörtökön kezdődő és február 1-ig tartó kontinenstorna kristianstadi csoportjában pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án pedig Izland lesz a magyarok ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut. A magyar válogatott célja a legjobb nyolc közé kerülés.

