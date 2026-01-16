Az utánpótlás-korosztályban jeleskedő Feröer szigetek a felnőttek között a legutóbbi Európa-bajnokságon debütált, ám nem tudott mérkőzést nyerni. A 2026-os kézilabda-Eb-n ez megváltozhat: pénteken Svájc, vasárnap Montenegró, kedden pedig Szlovénia ellen lép pályára a feröeri válogatott Oslóban. Akárcsak két éve Németországba, úgy idén Norvégiába is rengeteg szurkoló kísérte el a csapatot.

A Feröer szigetek szurkolói ismét jó hangulatot teremthetnek a kézilabda-Eb-n

Forrás: AFP

Feröer kevesebb szurkolóval játszhat a kézilabda-Eb középdöntőjében?

Az 55 ezer fős ország népességének mintegy tizede utazott el Norvégiába, közülük több ezren azzal az óriáskomppal, amely 46 órányi hajókázás – közben élő zenélés, társasjátékozás, kocsmakvízezés, bingózás – után péntek reggel érkezett meg az úticéljához. A többiek Vagar nemzetközi repülőteréről utaztak Oslóba – összesen 18, egyaránt zsúfolásig megtelt repülőgéppel.

Akik hajóval utaztak, azoknak a szállásuk is el van intézve, hiszen a következő napokban rajta alszanak, így esténként ide térnek vissza a mérkőzések után is. Ami a különleges történetben a legérdekesebb: kedd este 23.30-kor minden szurkolónak a fedélzeten kell lennie, mert éjfélkor visszaindul a komp Feröerre, ahol csütörtök este köt ki. A probléma ezzel az, hogy a kedd esti, Szlovénia elleni találkozó után az is elképzelhető, hogy a válogatott továbbjut a malmői, adott esetben Magyarországot is tartalmazó középdöntős csoportba – úgy látszik, ebben nem bíznak a túra szervezői.

A feröeri szurkolók hiánya talán a magyar válogatottnak nem is lenne baj az esetleges egymás elleni mérkőzésen.