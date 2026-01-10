A Dunaújváros elleni bajnoki keret kimaradói közül ott volt Darja Dmitrijeva, Hársfalvi Júlia és Mette Tranborg is a magyar együttes keretében. A Fradi péntek reggel Koppenhágába repült, majd onnan szűk három óra alatt érkezett busszal Ikastba.

Darja Dimitrijeva a Fradi egyik legjobbja volt az Ikast otthonában

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Három ferencvárosi találattal indult a mérkőzés, a házigazda aztán gyorsan felzárkózott (3-3). Innen kiegyenlített volt a játék, a szünetig nem alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a tudásuk legjavától egyaránt elmaradó együttesek között, a Magyar Kupa-címvédő FTC vonulhatott minimális előnnyel a pihenőre.

A Fradi nyerte az őrült hajrát

A második félidőben újra egy találatnál nagyobb különbséget alakított ki Jesper Jensen vezetőedző zöld-fehér együttese (15-17), ám nem engedte el vendégét az Ikast. A Mette Tranborgot az utolsó negyedórára piros lapja miatt elvesztő Ferencváros a 49. percre tudott újra kétgólos fórt kialakítani (21-23). Innen kiegyenlített az Ikast, miképp még kétszer két találat lemaradásból, ám végül Simon Petra hétméteresgóljával megszerezte a két pontot az FTC, amely november elsejei hazai sikere után idegenben is riválisa fölé kerekedett.

Az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes ferencvárosi játékosok közül Janurik Kinga tíz lövést védett, Simon hétszer vette be a hazai kaput.

A Ferencváros 12 ponttal a harmadik helyen áll nyolcasában, két ponttal megelőzve az Ikastot. Lemaradása két pont a Brest és egy az Odense mögött, de mindkét együttes egy meccsel kevesebbet játszott. A magyar csapat jövő vasárnap a horvát Podravka Koprivnicát fogadja Érden.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 9. forduló, B csoport:

Ikast HB (dán) - FTC-Rail Cargo Hungaria 27-28 (14-15)

lövések/gólok: 43/27, illetve 44/28

gólok hétméteresből: 5/3, illetve 5/4

kiállítások: 4, illetve 10 perc

piros lap: -, illetve 1