A társházigazda német válogatott vezéreként a 27 esztendős balátlövőt posztján beválasztották a november-decemberi világbajnokság álomcsapatába. A Fradi honlapjának szombati híradása alapján a kontraktusát kettő plusz egy évvel hosszabbították meg.

A világbajnoki ezüstérmes Emily Vogel szerződést hosszabbított a Fradival

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

„Itthon vagyok, itt is maradok” – szögezte le a magyarul is folyékonyan beszélő Vogel, aki kiemelte: hat év után is úgy érzi, hogy a legjobb helyen van.

Miért hosszabbított a Fradi sztárja?

Vogel - leánykori nevén Bölk - 2020-ban a Thüringertől érkezett a Ferencvároshoz, azóta 238 mérkőzésen lépett pályára és 938 gólt szerzett, ezek közül a klub honlapja a 2023-as Bajnokok Ligája elődöntőjében az Esbjerg legyőzését jelentő találatát emelte ki. Ennek is köszönhetően BL-ezüstérmet nyert az FTC játékosaként, emellett két bajnoki címet és négy Magyar Kupa-sikert ünnepelhetett zöld-fehér színekben.

Évről évre fejlődött a csapat, a klub a legnagyobb célokért küzd, mindig mindent meg akarunk nyerni. Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen csapatban játsszak és ilyen célokért küzdjek”

– idézi az MTI a német játékost.

Az FTC-ből Tomori Zsuzsanna hétfőn távozott, míg a nyáron elhagyja a klubot Darja Dmitrijeva. Az egyesületnél folytatja ugyanakkor pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller. A klubbal szerződést hosszabbított Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra, valamint Angela Malestein is.