A Magyar Kupa-címvédő Fradi női kézilabdacsapata meghosszabbította a világbajnok Angela Malestein szerződését. „Azt hiszem, számomra a Fradi a kezdetektől fogva szerelem első látásra, és nem is akarok már ezen a klubon kívül máshol játszani, szóval remélem, hogy továbbra is el tudjuk érni a céljainkat” – idézte a weboldal Malesteint, aki elárulta: szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját a fővárosiakkal. Kitért rá, hogy az új szerződéssel a Ferencvárosban tölti a legtöbb időt pályafutása során.

A Fradi világbajnoki kézise, Angela Malestein

Fotó: JOHN THYS / AFP

A Fradi szurkolói örülhetnek a nagy hírnek

Malestein 2020-ban érkezett a népligetiekhez, miután hat éven át erősítette a Bietigheimet. Az FTC mezében mostanáig 241 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 1070 gólt szerzett, aktív részese volt a sorozatban megnyert négy Magyar Kupa-aranyéremnek, a 2021-es és a 2024-es bajnoki címnek, valamint 2023-ban a végül ezüstéremmel zárult Bajnokok Ligája-menetelésnek, miközben az Európai Kézilabda Szövetség 2022-ben és 2023-ban is beválasztotta a BL álomcsapatába – emelte ki a honlap. Az FTC-ből Tomori Zsuzsanna hétfőn távozott, míg a nyáron elhagyja a klubot Darja Dmitrijeva.

Az egyesületnél folytatja ugyanakkor pályafutását Anna Kristensen, Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller. A klubbal szerződést hosszabbított Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra is.