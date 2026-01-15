A szerdai mérkőzés előtt még százszázalékos debreceniek remekül kezdtek, 7-2-re is vezettek. Ekkor visszatért a Fradinál a szülési szabadsága miatt közel egy évet kihagyó magyar válogatott kapus, Böde-Bíró Blanka egy büntető erejéig, azonban nem ő védett, hanem Alicia Toublanc találta el a kapufát.

Böde-Bíró Blanka ismét pályára lépett a Fradiban

Fotó: fradi.hu

A folytatásban a Ferencváros rendezte sorait és negyed óra elteltével felzárkózott egy gólra (10-9), amikor is időt kértek a hajdúságiak. A lendület nem törte meg a vendégek lendületét, és fordítottak (12-13), a szünetre pedig három góllal elléptek. A folytatásban állandósult a különbség, majd az utolsó negyedórára érve tovább nyílt az olló, és a végére már nem volt kérdés, hogy az FTC elviszi a két pontot Debrecenből.

Mindenki örült a Fradinál Böde-Bíró visszatérésének

Böde-Bíró Blanka a második félidőben is beállt egy hétméteresre, de hárítani ekkor sem tudott. Ám már az nagy lépés a számára, hogy újra játszhatott a gyermekáldást követően.

Az elején mindent megkérdezett, mondtam is neki, hogy mintha most kezdene el kézilabdázni. Nagyon-nagyon örülök neki, hiányzott már

– mondta el a lefújás után az M4 Sport riporterének a debreceni meccsen 12-szer hárító Janurik Kinga, amikor poszttársa visszatéréséről kérdezték.

A zöld-fehérek azonban magabiztos sikerükkel elvették a DVSC veretlenségét, és tovább üldözik a győrieket a tabellán.

A Fradi kiválósága, aki júliusban szülte meg a Paks korábbi magyar válogatott csatárával, Böde Dániellel első közös gyermekét, decemberben állt újra edzésbe. A győztes bajnoki után a Ferencváros a közösségi oldalán köszöntötte a visszatérő játékosát, aki 2024. november 17. után most először volt a csapat keretének a tagja. „Jó volt újra a pályán látni” – üzente a klub a 31 éves kapusnak.