A Ferencváros a múlt heti Ikast elleni idegenbeli idegőrlő bravúrgyőzelem után a horvát Podravka Vegeta Koprivnica csapatát fogadta. A kiegyensúlyozott BL-mezőnyben ez volt azon kevés meccsek egyike, ahol egyértelműen kötelező volt a győzelem a Fradi számára.
Jesper Jansen csapata a hét közepén Debrecenben nyert bajnoki rangadót, így önbizalommal telve várhatták a kaproncaiak elleni meccset.
Meglepték a Fradit a horvátok
Klujber átlövésével és Ingstad beálló góljával kezdett a Fradi, az első vendég gól után pedig Simon Petra kígyózott a horvát kapuig. Mindkét oldalon sok volt a hiba, a horvátok labdákat adtak el támadásban, a magyar csapatban pedig a norvég Ingstad hibázott kétszer is ziccerben. Janurik Kinga két bravúrja ellenére Pletikosic átlövésével kiegyenlítettek a horvátok, sőt Barisic góljával 7-6-nál a vezetést is átvették. Simon Petra harmadik góljával egyenlített a Fradi, de a nyolcadik horvát gól után Jesper Jensen kénytelen volt időt kérni.
Emily Vogel és Orlane Kanor góljaival vette vissza a vezetést az FTC, a német átlövő harmadik és Kanor második góljával pedig már 11-8 volt az állás.
Most a horvát edzőnek kellett időt kérnie.
A 20. percben a magyar válogatott szélső, Hársfalvi Júlia kapott piros lapot, miután arcon tenyerelte Ana Pandzát. Nem nagyon lehetett vitatni sajnos az ítéletet. Vogel meglőtte a negyedik gólját, a horvát kapus, Lucija Besen azonban már hét védésnél tartott, a horvátok pedig nem akartak leszakadni. 14-13-nál Kanort küldték ki két percre, Besen pedig kivédte Malestein hetesét – még szerencse, hogy a Fradi kapujában is kapus állt, Janurik védett ziccert, amit Klujber egy góllal hálált meg, így a magyar bajnok 15-13-as vezetésével mehettek szünetre a csapatok.
Simon Petra lendülete kellett a győzelemhez
A második félidőt nyitó horvát gólra Simon Petra hárommal válaszolt, és három perc elteltével már 18-14-re vezetett az FTC. Böde-Bíró Blanka is védett egy ziccert, de Besen is tartotta a formáját, Simonnak is védett egy hetest, sőt egy perccel később Dmitrijevának is, majd Márton Gréta ziccerét is megfogta...
Nyolc perc alatt két gólt lőttek a horvátok, de a Fradi így sem tudott elhúzni. A félidő közepén Malestein üres kapus és Ingstad beálló gólja állította vissza a négy gólos különbséget, amit Márton Gréta növelt ötre (22-17). A horvát mester időt kért, de hiába, mert Malestein lőtte az újabb gólt, majd Klujber végre belőtt egy hetest Besennek. A Fradi már 28-20-ra is vezetett
Eredmény, kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 10. forduló:
FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Vegeta Koprivnica (horvát) 31-23 (15-13)
gólszerzők: Simon 7, Klujber 6, Malestein 4, Vogel 4, Ingstad 3, Kanor 3, Márton G. 2, Dmitrijeva 2