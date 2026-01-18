A Ferencváros a múlt heti Ikast elleni idegenbeli idegőrlő bravúrgyőzelem után a horvát Podravka Vegeta Koprivnica csapatát fogadta. A kiegyensúlyozott BL-mezőnyben ez volt azon kevés meccsek egyike, ahol egyértelműen kötelező volt a győzelem a Fradi számára.

Emily Vogel góljai is nagyon kellettek a Fradi BL-sikeréhez

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Jesper Jansen csapata a hét közepén Debrecenben nyert bajnoki rangadót, így önbizalommal telve várhatták a kaproncaiak elleni meccset.

Meglepték a Fradit a horvátok

Klujber átlövésével és Ingstad beálló góljával kezdett a Fradi, az első vendég gól után pedig Simon Petra kígyózott a horvát kapuig. Mindkét oldalon sok volt a hiba, a horvátok labdákat adtak el támadásban, a magyar csapatban pedig a norvég Ingstad hibázott kétszer is ziccerben. Janurik Kinga két bravúrja ellenére Pletikosic átlövésével kiegyenlítettek a horvátok, sőt Barisic góljával 7-6-nál a vezetést is átvették. Simon Petra harmadik góljával egyenlített a Fradi, de a nyolcadik horvát gól után Jesper Jensen kénytelen volt időt kérni.

Emily Vogel és Orlane Kanor góljaival vette vissza a vezetést az FTC, a német átlövő harmadik és Kanor második góljával pedig már 11-8 volt az állás.

Most a horvát edzőnek kellett időt kérnie.

A 20. percben a magyar válogatott szélső, Hársfalvi Júlia kapott piros lapot, miután arcon tenyerelte Ana Pandzát. Nem nagyon lehetett vitatni sajnos az ítéletet. Vogel meglőtte a negyedik gólját, a horvát kapus, Lucija Besen azonban már hét védésnél tartott, a horvátok pedig nem akartak leszakadni. 14-13-nál Kanort küldték ki két percre, Besen pedig kivédte Malestein hetesét – még szerencse, hogy a Fradi kapujában is kapus állt, Janurik védett ziccert, amit Klujber egy góllal hálált meg, így a magyar bajnok 15-13-as vezetésével mehettek szünetre a csapatok.

Simon Petra lendülete kellett a győzelemhez

A második félidőt nyitó horvát gólra Simon Petra hárommal válaszolt, és három perc elteltével már 18-14-re vezetett az FTC. Böde-Bíró Blanka is védett egy ziccert, de Besen is tartotta a formáját, Simonnak is védett egy hetest, sőt egy perccel később Dmitrijevának is, majd Márton Gréta ziccerét is megfogta...