A nyártól Varga Emőkét és Afentáler Sárát is foglalkoztató brassói klub kedden a honlapján jelentette be a 34 éves játékos szerződtetését. Janurik 2020-ban igazolt a Fradiba, mostanáig 223 mérkőzésen lépett pályára a zöld-fehér csapatban, kétszer nyert bajnokságot, négyszer Magyar Kupát, és a Bajnokok Ligája-ezüstéremből is kivette a részét.

Janurik Kinga óriási sikereket ért el a Fradi kapusaként

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Janurik mellett a Fradi másik kapusa is távozik

Janurik mellett a szerb Dragana Cvijic, valamint a világ- és Európa-bajnok francia Orlane Kanor szerződését sem hosszabbítja meg a Fradi. Távozik a szintén vb- és Eb-győztes francia Laura Glauser is, akivel a magyar klub ugyan megállapodott a szerződéshosszabbításról, azonban a klub honlapján azt írják, hogy a kapus később személyes okokra hivatkozva visszalépett az aláírástól.

Bízom benne, hogy jó lépéseket teszünk ennek érdekében, látszik, hogy miként épül a Ferencváros. Az elmúlt két-három év átmenete, a keret megújítása, fiatalítása azt mutatja, hogy a Fradi a következő években is erős csapat lesz. Elégedett vagyok a keret kialakításával, megvan az erős magyar mag, amelyre mindig is szükség van, és meglesznek azok a karakterek, akik mentalitásukkal, hozzáállásukkal még tovább fejleszthetik a csapatot”

– nyilatkozta Jesper Jensen vezetőedző, aki hangsúlyozta, hogy a fiatalokra is nagy figyelmet fordítanak és szeretnék beépíteni az akadémiáról érkező legtehetségesebb játékosokat.