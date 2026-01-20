Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Látta?

Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Janurik Kinga Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdakapus nyáron távozik a Ferencvárostól, és a román élvonalban szereplő Corona Brasov-hoz igazol. A magyar válogatott kapus mellett a további három játékos távozik még a Fradi női kézilabdacsapatától.

A nyártól Varga Emőkét és Afentáler Sárát is foglalkoztató brassói klub kedden a honlapján jelentette be a 34 éves játékos szerződtetését. Janurik 2020-ban igazolt a Fradiba, mostanáig 223 mérkőzésen lépett pályára a zöld-fehér csapatban, kétszer nyert bajnokságot, négyszer Magyar Kupát, és a Bajnokok Ligája-ezüstéremből is kivette a részét.

női kézilabda BL Final Four Budapest, MVM Dome, női kézilabda, Bajnokok Ligája négyes döntő, 2023, EHF FINAL4 WOMEN 2023, Győr, győri szurkolók, FTC-Rail Cargo Hungaria–Team Esbjerg, Fradi
Janurik Kinga óriási sikereket ért el a Fradi kapusaként 
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

Janurik mellett a Fradi másik kapusa is távozik

Janurik mellett a szerb Dragana Cvijic, valamint a világ- és Európa-bajnok francia Orlane Kanor szerződését sem hosszabbítja meg a Fradi. Távozik a szintén vb- és Eb-győztes francia Laura Glauser is, akivel a magyar klub ugyan megállapodott a szerződéshosszabbításról, azonban a klub honlapján azt írják, hogy a kapus később személyes okokra hivatkozva visszalépett az aláírástól.

Bízom benne, hogy jó lépéseket teszünk ennek érdekében, látszik, hogy miként épül a Ferencváros. Az elmúlt két-három év átmenete, a keret megújítása, fiatalítása azt mutatja, hogy a Fradi a következő években is erős csapat lesz. Elégedett vagyok a keret kialakításával, megvan az erős magyar mag, amelyre mindig is szükség van, és meglesznek azok a karakterek, akik mentalitásukkal, hozzáállásukkal még tovább fejleszthetik a csapatot” 

– nyilatkozta Jesper Jensen vezetőedző, aki hangsúlyozta, hogy a fiatalokra is nagy figyelmet fordítanak és szeretnék beépíteni az akadémiáról érkező legtehetségesebb játékosokat.

  • kapcsolódó cikkek:
Óriási balhé a Fradinál: az edző a kispadra lökte az üvöltöző játékosát – videó
Átalakul a Ferencváros kerete, többen is Romániába igazolnak
A Fradi elveszítette legjobbjait, egy hét alatt hatalmas bajba kerülhet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!