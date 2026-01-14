Az eddig százszázalékos debreceniek remekül kezdtek, 7-2-re is vezettek. Ekkor a fővárosiaknál visszatért a gyermekáldás miatt közel egy évet kihagyó válogatott kapus, Böde-Bíró Blanka, akinek egyből egy büntetővédésre kellett beállnia, Alicia Toublanc a kapufát találta el. Rendezte sorait az FTC, és negyed óra elteltével felzárkózott egy gólra (10-9), amikor is időt kértek a hajdúságiak.

Márton Gréta (b) kapura dob a Debrecen-FTC kézilabda-rangadón

Fotó: Fradi.hu

FTC: mínusz ötről plusz hat

A lendület nem törte meg a vendégek lendületét, és fordítottak (12-13), a szünetre pedig három góllal elléptek.

A folytatásban állandósult a különbség, majd az utolsó negyedórára érve tovább nőtt (24-30), ekkor már nem volt kérdés, hogy az FTC elviszi a két pontot.

A hazaiaknál Jovana Jovovic tíz, a túloldalon Antje Malestein és Darja Dmitrijeva hét-hét gólt dobott - jelentette az MTI.

A folytatásban is nehéz mérkőzések várnak a hajdúsági egyesületre, amely előbb BL-, utána bajnoki meccset játszik Győrben, majd a dán Esbjerg vendégeként lép pályára a legrangosabb európai kupasorozatban.

Eredmények:

DVSC Schaeffler - FTC-Rail Cargo Hungaria 29-35 (15-18)

Moyra-Budaörs - Motherson Mosonmagyaróvári KC 23-30 (14-15)

Dunaújvárosi Kohász KA-Győri Audi ETO KC 22-51 (7-26)

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 11 11 - - 400-246 22 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 11 10 - 1 373-260 20

3. DVSC Schaeffler 11 10 - 1 363-259 20

4. MOL Esztergom 11 7 1 3 356-299 15

5. Alba Fehérvár KC 10 7 - 3 269-248 14

6. Motherson Mosonmagyaróvári KC 11 5 1 5 296-280 11

7. Váci NKSE 10 5 1 4 293-280 11

8. Kisvárda Master Good SE 10 4 - 6 257-292 8

9. Szombathelyi KKA 10 3 2 5 280-323 8

10. Vasas SC 10 3 1 6 270-305 7

11. Moyra-Budaörs 11 2 2 7 274-329 6

12. NEKA 10 2 - 8 249-306 4

13. Dunaújvárosi Kohász KA 11 - 2 9 263-368 2

14. Kozármisleny KA 11 - - 11 239-387 0