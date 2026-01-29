Az FTC honlapja csütörtökön számolt be róla, hogy Pásztor István az egyesületnél töltött negyedik idényt követően int búcsút a csapattól.

Pásztor István nyáron távozik az FTC-től

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kilépett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelt – hívta fel rá a figyelmet az MTI.

A hazai sorozatokban Pásztor legnagyobb sikere, hogy az előző szezonban – a korábbi negyedik helyek után – bronzérmes lett az NB I-ben.

A jelenlegi idényben – a bajnoki szezon feléhez érve – a tabella negyedik helyen áll a Ferencváros.