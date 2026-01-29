Live
Nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Pásztor István. Az FTC jelenleg a negyedik helyen áll a bajnokságban.

Az FTC honlapja csütörtökön számolt be róla, hogy Pásztor István az egyesületnél töltött negyedik idényt követően int búcsút a csapattól.

Érd, 2025. november 18. Pásztor István, az FTC vezetőedzője (b) a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörében játszott FTC-Green Collect - MT Melsungen mérkőzésen az Érd Arénában 2025. november 18-án. MTI/Hegedüs Róbert
Pásztor István nyáron távozik az FTC-től
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Pásztor István távozik az FTC-től

A korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kilépett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelt – hívta fel rá a figyelmet az MTI. 

A hazai sorozatokban Pásztor legnagyobb sikere, hogy az előző szezonban – a korábbi negyedik helyek után – bronzérmes lett az NB I-ben.

A jelenlegi idényben – a bajnoki szezon feléhez érve – a tabella negyedik helyen áll a Ferencváros.

