A franciák az első félidőben csupán négy lövést rontottak és 28-15-re vezettek, ezzel új Európa-bajnoki csúcs született. Az eddigi gólrekord a lengyelek nevéhez fűződött, akik 26 alkalommal voltak eredményesek egy félidő alatt Fehéroroszország ellen a 2014-es kontinenstornán.

Elképesztő gólrekordot hozott a franciák és a portugálok meccse

Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH / Ritzau Scanpix

A francia kézilabda-válogatott múlt szombaton 46-26-ra verte Ukrajnát, azzal a 46 találattal megdöntötte a férfi Európa-bajnokság gólcsúcsát, amit most megismételt.

Újabb Eb-gólrekord

A végeredménnyel is megdőlt egy rekord, ennyi gól korábban olimpián, világ- és Európa-bajnokságon sem született egy mérkőzésen. Az eddigi csúcsot a múlt pénteki Szlovénia–Montenegró (41-40) csoportmeccs tartotta.

A kedden az Európa-, világ- és olimpiai bajnok dánokat bombameglepetésre 31-29-re legyőző portugálok már a 19. percben 10 gólos hátrányban (18-8) voltak, de a franciák többször is vezettek 14 góllal is. Kapusteljesítmények, mint az az eredményből is sejthető, nem igazán voltak. A legjobb mutatóval a francia Charles Bolzinger zárt, aki 22 százalékos hatékonysággal (41 lövésből 9 védés) dolgozott.

Egy kivételével minden francia mezőnyjátékos szerzett gólt, Dika Mem nyolcat, a veszprémi Hugo Descat négyet, Yanis Lenne pedig kettőt.

Eredmény, középdöntő, 2. forduló, I. csoport:

Franciaország–Portugália 46-38 (28-15)