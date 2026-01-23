Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor olyan gyomrost adott Zelenszkijnek, hogy egy ideig nem heveri ki

Ezt látnia kell!

Magyarok tömegeit mentheti meg: itt az új fegyver a szívroham és a stroke ellen

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott vízilabdázó megint lenyűgözte a rajongóit. Gurisatti Gréta a közösségi oldalán mutatta meg magát, na meg a hihetetlenül dögös fürdőruháját.

A Ferencváros válogatott klasszisa, Gurisatti Gréta gyakran meglepi a követőit, és ezúttal is egy igazán dögös poszttal jelentkezett az Instagram-oldalán.

Kurucz-Gurisatti Gréta nem csak játékoával, a szépségével is folyamatosan lenyűgözi a rajongókat
Kurucz-Gurisatti Gréta nem csak játékoával, a szépségével is folyamatosan lenyűgözi a rajongókat
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Gurisatti Gréta mindenkit lenyűgözött

A magyar válogatott vízilabdázó évek óta tudatosan építi magát és saját brandjét, a Gr8ta by Gurisattit, amelynek fókuszában az egyedi tervezésű, sportos és lezserebb ruhadarabok állnak. Az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok magyar játékos a legújabb bejegyzésében ezúttal is egy saját márkás fürdőruhában pózolt

Attól, hogy sportoló vagy, még nem veszíted el a nőiességed. Egyetértesz?

 – írta angolul a Fradi játékosa.

Mi határozottan egyetértünk, de kétségtelenül a rajongók is, hiszen a több mint ezer kedvelés mellett rengeteg dicséretet is kapott a 29 éves magyar szépség, akit az Instagram-oldalán több mint 62 ezren követnek. 

Gurisatti a tavalyi évben történelmi évet zárt a Fradival, amely először jutott be a Bajnokok Ligája négyesdöntőjébe, emellett magyar bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert, a jövő héten kezdőd funchali Európa-bajnokságra készülő magyar női vízilabda-válogatott keretének viszont nem tagja.

A világklasszis pólóklasszis nemrég megosztott egy videót is a közösségi oldalán, amelyhez a következőt írta: „Rajtad a sor…melyik a kedvenc pozíciód? Az enyém? Mindig legfelül! – utalt a győzelemre Gurisatti. 

A klasszis játékossal kapcsolatban érdekesség, hogy búvárúszóként kezdett sportolni, ami nem is annyira meglepő: édesapja Gurisatti Gyula világbajnok búvárúszó, para sportlövő. 

  • Kapcsolódó cikkek:
A vízilabda-válogatott csapatkapitánya igazi titkokat osztott meg az Eb-elődöntős ellenfélről
Szomszédaink állítják, csupa töketlen játékos alkotja a válogatottat
Óriási szívesség a magyaroknak, saját hazáját szégyenítette meg a pólólegenda
Vogel: Úgy álltam hozzá, hogy ami jön, azt ki fogom védeni
„Nem mellettünk szóltak az esélyek” – Varga Zsolt szerint óriási győzelmet aratott a válogatott
A magyar pólóválogatott drámai meccsen jutott be az Eb-elődöntőbe
A Fradi sztárja parádézott a vízilabda-Eb-n, elődöntőbe lőtte csapatát

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!