A Ferencváros válogatott klasszisa, Gurisatti Gréta gyakran meglepi a követőit, és ezúttal is egy igazán dögös poszttal jelentkezett az Instagram-oldalán.

Kurucz-Gurisatti Gréta nem csak játékoával, a szépségével is folyamatosan lenyűgözi a rajongókat

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Gurisatti Gréta mindenkit lenyűgözött

A magyar válogatott vízilabdázó évek óta tudatosan építi magát és saját brandjét, a Gr8ta by Gurisattit, amelynek fókuszában az egyedi tervezésű, sportos és lezserebb ruhadarabok állnak. Az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok magyar játékos a legújabb bejegyzésében ezúttal is egy saját márkás fürdőruhában pózolt

Attól, hogy sportoló vagy, még nem veszíted el a nőiességed. Egyetértesz?

– írta angolul a Fradi játékosa.

Mi határozottan egyetértünk, de kétségtelenül a rajongók is, hiszen a több mint ezer kedvelés mellett rengeteg dicséretet is kapott a 29 éves magyar szépség, akit az Instagram-oldalán több mint 62 ezren követnek.

Gurisatti a tavalyi évben történelmi évet zárt a Fradival, amely először jutott be a Bajnokok Ligája négyesdöntőjébe, emellett magyar bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert, a jövő héten kezdőd funchali Európa-bajnokságra készülő magyar női vízilabda-válogatott keretének viszont nem tagja.

A világklasszis pólóklasszis nemrég megosztott egy videót is a közösségi oldalán, amelyhez a következőt írta: „Rajtad a sor…melyik a kedvenc pozíciód? Az enyém? Mindig legfelül!” – utalt a győzelemre Gurisatti.

A klasszis játékossal kapcsolatban érdekesség, hogy búvárúszóként kezdett sportolni, ami nem is annyira meglepő: édesapja Gurisatti Gyula világbajnok búvárúszó, para sportlövő.