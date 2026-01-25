A múlt hétvégén a Debrecentől hazai pályán meglepő vereséget szenvedő ETO a román élvonal listavezetőjéhez látogatott. Az MTI azt írja, hét-hat után bő négy percig egyik fél sem talált be, s a Győr tíz perc alatt csak egyszer tudta bevenni vendéglátója kapuját. A házigazda sem szórta a gólokat, így nem szakadt el a címvédőtől, nem alakult ki két találatnál nagyobb különbség az első játékrészben.

Dione Housheer nyolc góllal járult hozzá a Győr sikeréhez

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

A Győr légiósa megszerezte 400. gólját

A fordulást követően kettővel vezetett a Győr, amikor - a ritkán látható módon - már az ellenfél térfelén járó hálóőre, Hatadou Sako arcába belekapott Jennifer Gutiérrez, ám piros lapot nem, csak két percet kapott. A beálló körüli védekezését rendező ETO sorozatban hat gólt szerezve 22-15-re ellépett, a bravúrokat halmozó Sako kilenc percre "lehúzta a rolót" és elvette a besztercei lövők önbizalmát, innen pedig 4-0-s szériája ellenére sem volt esélye a Gloriának a visszazárkózásra.

Sako tíz védéssel, Dione Housheer a mezőny legeredményesebbjeként nyolc góllal járult hozzá a győzelemhez, amellyel már csak egy pontra van a zöld-fehér együttes a negyeddöntőbe jutástól. Bruna de Paula megszerezte 400. találatát a Győr mezében.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 11. forduló, A csoport:

Gloria Bistrita (román)-Győri Audi ETO KC 22-27 (12-11)

lövések/gólok: 42/22, illetve 49/27

gólok hétméteresből: 5/3, illetve 7/5

kiállítások: 4, illetve 6 perc

A Debrecen 39-30-ra kikapott az Esbjerg otthonában, ezzel négy győzelem mellett hetedik vereségét szenvedte el, nyolc pontjával az ötödik helyen áll csoportjában.

A két magyarral felálló Metz 39-23-ra győzött a Buducnost vendégeként. Albek Anna nyolcszor volt eredményes, Vámos Petra két gólt szerzett a sorozat honlapja alapján.