A Győri Audi ETO KC honlapjának vasárnapi híradása szerint a játékos az egyik edzésen, egy ütközés következtében sérült meg súlyosan: a belső oldali szalagja és az elülső keresztszalagja is elszakadt.

Linn Blohm, a győri csapat svéd beállója súlyos sérülést szenvedett

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

A szezonban már nem játszhat a Győr BL-győztes játékosa

„A játékos a tervezett rekonstrukciós műtétet Svédországban kívánja elvégeztetni, a rehabilitáció pedig Győrben történne” – mondta Balogh Péter csapatorvos, aki hozzátette, hogy a sérülés jellege miatt hosszú kihagyás vár Linn Blohmra.

A 33 éves játékos beálló 2021-ben igazolt a győri csapathoz, három bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert a magyar csapattal.