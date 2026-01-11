Súlyos térdsérülés miatt hosszú kihagyás vár Linn Blohmra, a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának svéd beállójára. A győri csapat játékosa az idei szezonban már biztosan nem léphet pályára.
A Győri Audi ETO KC honlapjának vasárnapi híradása szerint a játékos az egyik edzésen, egy ütközés következtében sérült meg súlyosan: a belső oldali szalagja és az elülső keresztszalagja is elszakadt.
A szezonban már nem játszhat a Győr BL-győztes játékosa
„A játékos a tervezett rekonstrukciós műtétet Svédországban kívánja elvégeztetni, a rehabilitáció pedig Győrben történne” – mondta Balogh Péter csapatorvos, aki hozzátette, hogy a sérülés jellege miatt hosszú kihagyás vár Linn Blohmra.
A 33 éves játékos beálló 2021-ben igazolt a győri csapathoz, három bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert a magyar csapattal.
