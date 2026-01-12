Szerződést hosszabbított norvég szélsőjével, Emilie Hovdennel a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata.
Marad a Győri Audi ETO-nál Emilie Hovden
A bajnoki listavezető hétfőn délelőtt honlapján közölte, hogy 2028-ig szóló megállapodást írt alá a 29 éves, kétszeres világbajnok játékossal, aki 2023 óta játszik a zöld-fehéreknél.
Nap mint nap az álmomat élem, amikor edzésekre és mérkőzésekre készülhetek ezzel a fantasztikus csapattal, az edzőkkel és a stábbal. Otthon érzem magam a városban, imádok itt élni, miközben Európa legjobb klubjában kézilabdázhatok
- nyilatkozott Hovden a szerződéshosszabbítás után.
„Emilie szerződéshosszabbítása tökéletesen illeszkedik klubunk koncepciójába, hiszen amellett, hogy rendkívül érett játékot mutat, folyamatosan fejlődik, és minden edzésen, mérkőzésen maximális elkötelezettséggel dolgozik, a személyisége is maximálisan passzol az ETO-család értékrendjébe"
– idézte a honlap Fata Edinát, a Győri ETO Kft. ügyvezetőjét.
Emilie Hovden eddig 90 mérkőzésen lépett pályára zöld-fehér szerelésben, ezeken 246 találatot szerzett.