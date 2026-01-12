Live
Itt a nagy bejelentés. Szerződést hosszabbított világbajnok norvég szélsőjével, Emilie Hovdennel a Győri Audi ETO KC.

Szerződést hosszabbított norvég szélsőjével, Emilie Hovdennel a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata.

Emilie Hovden még évekig a Győri Audi ETO KC játékosa marad
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Marad a Győri Audi ETO-nál Emilie Hovden

A bajnoki listavezető hétfőn délelőtt honlapján közölte, hogy 2028-ig szóló megállapodást írt alá a 29 éves, kétszeres világbajnok játékossal, aki 2023 óta játszik a zöld-fehéreknél.

Nap mint nap az álmomat élem, amikor edzésekre és mérkőzésekre készülhetek ezzel a fantasztikus csapattal, az edzőkkel és a stábbal. Otthon érzem magam a városban, imádok itt élni, miközben Európa legjobb klubjában kézilabdázhatok 

- nyilatkozott Hovden a szerződéshosszabbítás után.

„Emilie szerződéshosszabbítása tökéletesen illeszkedik klubunk koncepciójába, hiszen amellett, hogy rendkívül érett játékot mutat, folyamatosan fejlődik, és minden edzésen, mérkőzésen maximális elkötelezettséggel dolgozik, a személyisége is maximálisan passzol az ETO-család értékrendjébe"

 – idézte a honlap Fata Edinát, a Győri ETO Kft. ügyvezetőjét.

Emilie Hovden eddig 90 mérkőzésen lépett pályára zöld-fehér szerelésben, ezeken 246 találatot szerzett.

