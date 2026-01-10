Live
A címvédő Győr 27-24-re győzött a két magyar játékossal felálló francia Metz HB vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének szombati rangadóján. A Győr ezzel hatalmas lépést tett a legjobb nyolc közé jutás felé.

A Győri ETO 2025-ben valamennyi találkozóját megnyerte a Bajnokok Ligájában, első 2026-os mérkőzése előtt viszont utazási nehézségekkel kellett szembenéznie: a Bécsből induló repülőgépe annyit késett, hogy a küldöttség nem érte el a csatlakozást Frankfurtban, így a reptéri szállodában töltött éjszaka után hajnalban busszal indult el Franciaországba. 

Hét meccs után is hibátlan a Győr a női kézilabda BL-ben
Esélyeshez méltón nyert a Győr az egyik legnagyobb rivális otthonában a női kézilabda BL-ben
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Ez azonban nem volt negatív hatással a címvédő játékára, ugyanis 7-7 után a 18. percben 13-8-ra vezetett. Itt azonban megtorpant a magyar csapat támadójátéka, 13-12-re közelített a Metz, és bár ekkor Hatadou Sako büntetővédéssel még megakadályozta az egyenlítést, ez később kettős emberelőnyben mégis sikerült a francia együttesnek. A győri Kelly Dulfer a 28. percben piros lapot kapott, együttese pedig a szünetet megelőző 12 percben mindössze egyszer volt eredményes.

A Győr ellen nincs orvosság

A fordulás utáni negyedóra kiegyensúlyozottan telt el, egyik fél sem tudott elszakadni, a döntés így a hajrára maradt: a végjátékra ismét belelendülő Sako 24-22-nél a záró öt perchez közelítve újfent hetest fogott, innen pedig már nem volt visszaút a vendéglátónak.

Sako 13, a hazaiaknál a mérkőzés legjobbjának választott Johanna Bundsen 18 védéssel zárt, a Metzben Vámos Petra két gólt szerzett, Albek Anna nem volt eredményes.

 

Az ETO kilenc mérkőzés után is hibátlan, előnye immár négy pont a Metz előtt, jövő szombaton pedig a Debrecent fogadja a BL csoportkörében.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 9. forduló, A csoport: 
Metz HB–Győri Audi ETO KC 24-27 (14-14) 
lövések/gólok: 46/24, illetve 57/27 
gólok hétméteresből: 6/4, illetve 2/2 
kiállítások: 4, illetve 12 perc 
piros lap: -, illetve 1

 

 

