A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Moon Wonjun, Nógrádi Bence összeállítású vegyes váltó bronzérmet nyert vasárnap a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán. Rendkívül izgalmas versenyen van túl a magyar csapat a gyorskorcsolya-Eb-n.

A rajtot követően Végi a negyedik helyre sorolt be a hollandok, az olaszok és a lengyelek mögé, de az élen hamar változás történt, mivel a sportág kétszeres olimpiai bajnok legendája, Arianna Fontana élre tört. A négy staféta szorosan egymás mögött korcsolyázott, a váltótagok második futásánál kezdett nyílni az olló az aranyért csatázó holland-olasz és a bronzért küzdő lengyel-magyar duó között. A hajrához közeledve a hollandok visszavették a vezetést, amit már nem is engedtek ki a kezükből a gyorskorcsolya-Eb-n. 

Magyar bronzérem a gyorskorcsolya-Eb-n
Fotó: ADEK BERRY / AFP

Nagy magyar siker a gyorskorcsolya-Eb-n

Az olaszok utolsó embere, Pietro Sighel ugyan mindent megpróbált, de erre ráfizetett, mert az utolsó kanyar kijáratánál kicsúszott, így az ötből öt diadalnál tartó hollandok mögött a lengyeleké lett az ezüst- és a magyaroké a bronzérem. Ez volt a magyar csapat második bronzérme a hollandiai kontinensviadalon, mivel szombaton szintén harmadik lett a női váltó, melynek ugyancsak tagja volt a junior világbajnok Végi és Somodi. Szintén átvette a bronzmedált a délelőtti reményfutamokban agyrázkódást szenvedett Tiborcz Dániel, aki a pénteki negyeddöntőben futott a vegyes váltóban. 

A magyarok 2006 óta minden Eb-n szereztek dobogós helyet. Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, majd a kontinensviadal a férfi váltók éremfutamával zárul.

 

