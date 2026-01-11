Az olimpiai bajnok szerbek egészen a negyedik negyed közepéig hátrányban voltak, de a Ferencváros klasszisa, a hat gólt szerző Dusan Mandic vezérletével fordítani tudtak. A hollandok 40 másodperccel a vége előtt az OSC-s Benjamin Hessels blokkról bevágódó lövésével egyenlítettek.

Századokra voltak csak a hollandok a bombameglepetéstől a szerbek ellen

Fotó: total-waterpolo.com

A VAR megakadályozta a holland szenzációt

Hollandia kis híján bombameglepetést okozott, Kas Te Riele ugyanis az utolsó másodpercben a hálóba ejtett, a VAR-vizsgálat szerint ugyanakkor ezt már időn túl tette - pedig az aréna nagy kivetítője nem ezt bizonyította.

„A nagy eredményjelző nem releváns, kb 3 tizedet késik az átmenetek miatt - kizárólag a medence melletti négy órá számít ilyenkor es az alapján sajnos jogosan vonták vissza, meg ha ezt nehéz is elfogadni” – kommentálta Csurka Gergely, a magyar pólószövetség sajtósa az M4 Sport Facebook oldalán.

A meccset így ötméteresek döntötték el, itt egyedül a szerbek kapusa, Milan Glusac tudott lövést hárítani, így a házigazdák kettő-, a hollandok egy ponttal gazdagodtak.

A csoportkör után az A és a C, illetve B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

A magyar válogatott a vízilabda-Eb csoportkörének első fordulójában egyetlen szoros negyedtől eltekintve nagyon simán verte meg Franciaországot.

Férfi vízilabda Európa-bajnokság (Belgrád):

C csoport: Szerbia-Hollandia 18-16 (4-5, 2-3, 3-2, 4-3, 5-3) - ötméteresekkel.