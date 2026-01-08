A dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság előtt péntek este Romániát fogadja a magyar válogatott Győrben, majd az Eb kristianstadi csoportjában január 16-án Lengyelország, 18-án Olaszország, 20-án pedig Izland lesz az ellenfél. A mérkőzések előtt már javában zajlik a felkészülés, de a jobbszélső poszt továbbra is az egyik legnagyobb kérdés. Krakovszki Zsolt sérülés miatt már múlt héten kikerült Chema Rodríguez szövetségi kapitány keretéből, de a hasfalsérüléssel küzdő Imre Bence szereplése is bizonytalan.

Imre Bence jó úton halad afelé, hogy ott legyen a férfi kézilabda Eb-n

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Imre Bence bizakodó az Eb-szereplésével kapcsolatban

A keddi sajtónyilvános edzésen a német Kiel jelenlegi és a Veszprém leendő játékosát arról kérdeztük, hogy ott lesz-e az Eb-csapatban.

„Javulok, én azt gondolom és abban bízom, hogy jövő hétre már teljesen rendben leszek.

Még vannak azért fájdalmaim, mondták az orvosok, hogy még lesznek is, de ezzel most meg kell tanulnom együtt élni, edzeni és játszani.

Nem egyszerű, pláne mert eddig nem igazán voltam sérülékeny, (...) de tegnap elkezdtem óvatosan közösen edzeni a srácokkal" – mondta Imre Bence, aki mellett Bánhidi Bence is sérüléssel bajlódik, de a Szeged beállója is valószínűnek tartja, hogy jövő héten már teljesen játékra készen lesz.

