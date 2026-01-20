Akár azt is kijelenthetnénk, hogy Izland kellemes ellenfele a magyar férfi kézilabda-válogatottnak. Az utóbbi másfél évtizedben az északi ország csapata ellen rendre ki-ki mérkőzéseket játszott válogatottunk, és egészen elképesztő magyar fölényt mutat a mérleg.

Imre Bence két évvel ezelőtt, Münchenben négy gólt lőtt Izland ellen az Európa-bajnokság csoportkörében Fotó: AFP

Izland többször is nagyot bukott a magyarok ellen

A 2012-es londoni olimpián, a máig emlékezetes mérkőzésen a magyar válogatott kétszeri hosszabbítás után egy góllal, 34–33-ra nyert Izland ellen a torna negyeddöntőjében. Azóta az izlandiak csak a hazai rendezésű Európa-bajnokságon tudtak nyerni a mieink ellen nagy tornán, akkor 31–30-ra. Emellett egy 2014-es Eb-csoportmeccs döntetlenje és három káprázatos magyar siker szerepel a mérlegben.

A 2020-as Európa-bajnokságon a csoportkör utolsó fordulójában úgy várta a magyar válogatott az Izland elleni mérkőzést, hogy ha nem szerez legalább egy pontot, kiesik. Az első félidő után sokan már a repülőjegyet keresték a hazai útra a malmői aréna lelátóján. A 12–9-es magyar hátrányból induló második félidőben a kapuban Mikler földöntúli bravúrokat mutatott be, Bánhidivel pedig nem boldogult az ellenfél. Válogatottunk harminc perc alatt mindössze hat gólt kapott, és 24–18-as győzelemmel, csoportelsőként lépett tovább.

Három évvel ezelőtt a világbajnoki csoportkörben találkozott egymással a két csapat, január 14-én, ugyanúgy, ahogy ma, Kristianstadban. A mérkőzés ugyan nem volt sorsdöntő, hiszen a csoport leggyengébbje, Dél-Korea ellen biztosan nyert a magyar csapat, ugyanakkor nem volt mindegy, hogy visz-e magával pontot a középdöntőbe. Az izlandiak 17–12-re vezettek a félidőben, és reménytelennek tűnt a fordítás, pláne úgy, hogy a 41. percben már hattal vezetett az ellenfél. Ami ezután következett, arra kevés jelzőt találni: tizenegy magyar gólra mindössze három (!) válasz érkezett, a magyarok pedig 30–28-ra megnyerték a mérkőzést, ami megalapozta a középdöntőből való továbbjutást.

Legutóbb két éve, Münchenben, az Eb-csoportkör utolsó fordulójában Izlandnak nyernie kellett volna ahhoz, hogy megszerezze a csoportelsőséget, erre azonban nem volt esélye. Bár a mérkőzés elején Bánhidi Bencét piros lappal kiállították, ez nem okozott törést, és önbizalomtól duzzadó játékkal 33–25-re megnyerték a találkozót. A magyar válogatott két nagyon fontos pontot vitt magával a csoportból, ami megágyazott annak, hogy később olimpiai selejtezőt érő helyen zárja a tornát.