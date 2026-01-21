Live
Elvar Örn Jónsson izlandi balátlövő számára kedden, a magyar válogatott elleni csoportmérkőzés első félidejében súlyos sérülés miatt véget ért a férfi kézilabda Európa-bajnokság.

A Handkastid szakportál beszámolója szerint a Bajnokok Ligája-címvédő német SC Magdeburg játékosa, Elvar Örn Jónsson eltörte a kezét a találkozón, amelyet az izlandi csapat végül 24-23-ra megnyert, így csoportelsőként, a maximális két ponttal jutott tovább – adta hírül az MTI.

Kristianstad, 2026. január 20. Palasics Kristóf kapus (b), Sipos Adrián (b2) és Ligetvári Patrik (j), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (b3) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország - Izland mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 20-án. MTI/Hegedüs Róbert
Kemény küzdelemben maradt alul  magyar csapat az izlandiak ellen
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Véget ért a férfi kézilabda-Eb az izlandi sztárjátékos számára

Elvar Örn Jónsson mindhárom eddigi Eb-meccsen kezdő volt, és a legutóbbi világversenyeken is kulcsszerepet töltött be csapatában. A második félidő elején piros lapot kapott Ymir Örn Gíslasonnal válogatottjuk középső védőpárosát alkották a tornán.

A malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és jövő szerdán lép pályára az izlandi és a magyar együttes is. A pontos menetrendet szerda este vagy csütörtök reggel hozza nyilvánosságra az európai szövetség.

 

 

