Elképesztő sikert ért el a magyar női U18-as jégkorong-válogatott a Magyar Jégkorong napján, ugyanis bent maradt a legjobbak között, ráadásul azt a Finnországot legyőzve, melyet korábban még soha, semmilyen magyar jégkorong-válogatottnak nem sikerült korábban legyőznie tétmeccsen. Az eddigi három csoportmeccsén és a negyeddöntőben is vereséget szenvedett a korosztályos magyar jégkorong-válogatott a Kanadában zajló A-csoportos világbajnokságon, így a csapat szombaton, az utolsó mérkőzésén a hetedik hely megszerzéséért, egyúttal a bennmaradásért lépett jégre a finn együttes ellen.

Fotó: IIHF/Andre Ringuette

Az U18-as női jégkorong-válogatott bent maradt a legjobbak között

A finnek kétszer is vezetést szereztek az első harmadban a meccsen, de mindkettőre válaszolni tudott a magyar együttes, így 2–2 után jöhetett a folytatás. A következő húsz percben is a finnek kerültek előnybe először, de ezt ekkor nemcsak válasz, hanem fordítás is követte a mieink részéről. A 44. percben újra egál lett az állás, majd jött Hiezl Réka második gólja, illetve az utolsó tíz percben Polónyi Petra duplája; így még az is belefért, hogy az utóbbi két gól között egyszer a finnek is betaláltak. A magyar csapat 7–5-ös győzelemmel harcolta ki a bennmaradást érő hetedik helyet az A-csoportban, vagyis a legjobbak között maradt.