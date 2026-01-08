Live
Gyászol a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Kemény Dénes a közösségi médiában jelentette be, hogy legendás édesapja elhunyt. Kemény Ferenc 93 évet élt, hatása a magyar vízilabdára megkérdőjelezhetetlen.

A magyar férfi pólóválogatott szövetségi kapitányaként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes szomorú hírt jelentett be a közösségi médiában: 93 éves korában elhunyt az édesapja, Kemény Ferenc.

Kemény Dénes gyászol, elhunyt a legendás édesapja
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kemény Dénes gyászol

„Fecsó ma lenne 94 éves, de bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent! Kemény család” – írta a Facebook-oldalán megosztott posztban az egykori pólókapitány.

Kemény Ferenc kezei közül olimpiai bajnokok kerültek ki, a legendás mesterről két éve utánpótlásedzői díjat neveztek el – számolt be róla a Bors. Fia csapataiban 19 olyan vízilabdázó nyert olimpiai aranyat, akik az idősebb korában csak „Fecsó bának” becézett edzőlegenda kezei közül kerültek ki.

