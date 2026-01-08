A magyar férfi pólóválogatott szövetségi kapitányaként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes szomorú hírt jelentett be a közösségi médiában: 93 éves korában elhunyt az édesapja, Kemény Ferenc.
Kemény Dénes gyászol
„Fecsó ma lenne 94 éves, de bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent! Kemény család” – írta a Facebook-oldalán megosztott posztban az egykori pólókapitány.
Kemény Ferenc kezei közül olimpiai bajnokok kerültek ki, a legendás mesterről két éve utánpótlásedzői díjat neveztek el – számolt be róla a Bors. Fia csapataiban 19 olyan vízilabdázó nyert olimpiai aranyat, akik az idősebb korában csak „Fecsó bának” becézett edzőlegenda kezei közül kerültek ki.
