A Handball-Planet tizedik alkalommal rendezi meg a voksolást, amely a kézilabda egyik legnagyobb presztízsű szakmai díjának számít. A jelölteket nemzetközi újságírókból és szakértőkből álló zsűri választja ki, a végső sorrendbe pedig a szurkolói szavazatok is beleszámítanak.
A 2025-ös jelöltek az év legjobb kézilabdabírói címre
A Handball-Planet döntése alapján idén az alábbi négy játékvezető-páros versenyez a címért:
- Nacevski / Nikolov (Észak-Macedónia)
- García / Marín (Spanyolország)
- Lah / Sok (Szlovénia)
- Konjicanin / Konjicanin (Bosznia-Hercegovina)
A portál hangsúlyozza: a zsűri pontszámai mellett a közönség véleménye is számít, sőt az Instagramon leadott szavazatok is beleszámítanak az összesítésbe.
A hírhedt északmacedón páros neve újra előkerült
A felsorolt játékvezetők közül a Nacevski/Nikolov páros neve óriási felháborodást váltott ki. Nem véletlenül: az északmacedón bírók korábban több súlyosan vitatott mérkőzésen is szerepet kaptak, és a nevük fogadási körökhöz köthető ügyekben is felmerült.
A dán TV2 korábbi oknyomozása szerint több olyan mérkőzés is volt, amelyeken szokatlan fogadási minták jelentek meg, és ezekben az esetekben a Nacevski/Nikolov páros is érintett volt.
2017: Kielce-Veszprém – gyanús döntetlen a BL-ben
Az egyik legismertebb eset a 2017-es Kielce-Veszprém Bajnokok Ligája-mérkőzés, amely 32-32-es döntetlennel zárult. A találkozó után kiderült: feltűnően sok fogadás érkezett a döntetlen kimenetelre, ami komoly kérdéseket vetett fel a mérkőzés körülményeivel kapcsolatban.
A meccset a Nacevski-Nikolov páros vezette.
2024: Svédország-Franciaország – Eb-botrány Kölnben
A macedón játékvezetők neve legutóbb a 2024-es férfi kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjén került ismét a középpontba. A Svédország-Franciaország mérkőzésen hozott ítéleteik óriási felháborodást váltottak ki.
A rendes játékidő utolsó percében lépéshibát ítéltek Jim Gottfridsson ellen, elvéve a labdát a svédektől, majd a franciák Elohim Prandi időn túli szabaddobásgóljával egyenlítettek. Az eset után a svéd válogatott hivatalos óvást nyújtott be, ám az Európai Kézilabda-szövetség végül elutasította azt.
A döntés azonban nem csillapította a kedélyeket, a bírópáros neve pedig újra a kritikák kereszttüzébe került.
Díjra jelölve – de jogosan?
Miközben a Handball-Planet hangsúlyozza, hogy a jelölések a 2025-ös teljesítmény alapján történtek, a kézilabdás közvélemény joggal teszi fel a kérdést:
hogyan kerülhet a világ legjobb játékvezetői közé egy olyan páros, amelynek neve évek óta botrányokkal, vitatott ítéletekkel és súlyos gyanúkkal együtt szerepel a nemzetközi kézilabdában?
A szavazás elindult, a vita pedig minden eddiginél élesebb. A kritikusokat egyelőre legalább az megnyugtathatja, hogy a szavazás jelenlegi állása alapján az észak-macedón kettős a szerda reggeli állás szerint 396 vokssal sereghajtó.