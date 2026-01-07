A Handball-Planet tizedik alkalommal rendezi meg a voksolást, amely a kézilabda egyik legnagyobb presztízsű szakmai díjának számít. A jelölteket nemzetközi újságírókból és szakértőkből álló zsűri választja ki, a végső sorrendbe pedig a szurkolói szavazatok is beleszámítanak.

A Nacevski–Nikolov páros, amely a kézilabdabotrányok ellenére is jelölt a World Handball Referee 2025 címre

A 2025-ös jelöltek az év legjobb kézilabdabírói címre

A Handball-Planet döntése alapján idén az alábbi négy játékvezető-páros versenyez a címért:

Nacevski / Nikolov (Észak-Macedónia)

García / Marín (Spanyolország)

Lah / Sok (Szlovénia)

Konjicanin / Konjicanin (Bosznia-Hercegovina)

A portál hangsúlyozza: a zsűri pontszámai mellett a közönség véleménye is számít, sőt az Instagramon leadott szavazatok is beleszámítanak az összesítésbe.

A hírhedt északmacedón páros neve újra előkerült

A felsorolt játékvezetők közül a Nacevski/Nikolov páros neve óriási felháborodást váltott ki. Nem véletlenül: az északmacedón bírók korábban több súlyosan vitatott mérkőzésen is szerepet kaptak, és a nevük fogadási körökhöz köthető ügyekben is felmerült.

A dán TV2 korábbi oknyomozása szerint több olyan mérkőzés is volt, amelyeken szokatlan fogadási minták jelentek meg, és ezekben az esetekben a Nacevski/Nikolov páros is érintett volt.

2017: Kielce-Veszprém – gyanús döntetlen a BL-ben

Az egyik legismertebb eset a 2017-es Kielce-Veszprém Bajnokok Ligája-mérkőzés, amely 32-32-es döntetlennel zárult. A találkozó után kiderült: feltűnően sok fogadás érkezett a döntetlen kimenetelre, ami komoly kérdéseket vetett fel a mérkőzés körülményeivel kapcsolatban.

A meccset a Nacevski-Nikolov páros vezette.

2024: Svédország-Franciaország – Eb-botrány Kölnben

A macedón játékvezetők neve legutóbb a 2024-es férfi kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjén került ismét a középpontba. A Svédország-Franciaország mérkőzésen hozott ítéleteik óriási felháborodást váltottak ki.

A rendes játékidő utolsó percében lépéshibát ítéltek Jim Gottfridsson ellen, elvéve a labdát a svédektől, majd a franciák Elohim Prandi időn túli szabaddobásgóljával egyenlítettek. Az eset után a svéd válogatott hivatalos óvást nyújtott be, ám az Európai Kézilabda-szövetség végül elutasította azt.