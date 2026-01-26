„A svédeknek nagyon erős csapatuk és fantasztikus edzőjük van, ráadásul otthon játszanak. Szinte minden poszton két olyan játékossal rendelkeznek, akik bármelyik válogatottban játszhatnának” – idézi az MTI Chema Rodríguezt, a kézilabda-válogatott szövetségi kapitányát.

A kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya rendkívül nehéz meccsre számít

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A malmői sajtófélórán nyilatkozó a spanyol edző hozzátette, hogy hihetetlen játékra képesek a skandinávok, ha jól működik a védekezésük, a kapusaik jól védenek, és gyors ellentámadásokat tudnak indítani.

A kézilabda-válogatottnak a tökéletes teljesítmény is kevés lehet

„Nagyon gyors kontráik vannak és nagyon gyorsan járatják a labdát, nagyon dinamikusak” – jegyezte meg Chema Rodríguez, aki hozzátette, hogy lehet esélyük a győzelemre, de ahhoz meg kell próbálniuk keveset hibázni, és megakadályozni, hogy az ellenfél a legjobb formáját hozza.

Meg kell próbálnunk őrülten küzdeni, száz százalékot nyújtani, és utána meglátjuk, van-e esélyünk legyőzni őket, vagy veszítünk, mert ha szinte mindent tökéletesen csinálunk, a svédek akkor is legyőzhetnek minket, mert jobbak”

– ismerte el a spanyol szakember.

A szövetségi kapitány hozzáfűzte, tovább nehezíti a dolgukat, hogy a társházigazdák vasárnap kikaptak Izlandtól, így utolsó csapatként ők is elveszítették veretlenségüket a tornán.

A mieink rendkívül nehéz helyzetből várhatják a svédek elleni meccset

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A magyarok két győzelemmel és egy döntetlennel jutottak tovább a csoportkörből a malmői középdöntőbe, ahol pénteken döntetlent játszottak Svájccal, vasárnap pedig 35-32-re kikaptak Szlovéniától. Kedden 20.30-tól játszanak a társházigazda Svédországgal, majd szerdán 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vár rájuk. A csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

Jelenleg nem vagyunk jó helyzetben. Az egyik mérkőzésünk döntetlenre végződött, a másikat pedig elveszítettünk. Szinte esélyünk sincs semmire - elődöntőbe jutni, vagy az ötödik helyért játszani -, de tovább kell küzdenünk, meg kell próbálnunk a legjobbunkat nyújtani és megnyerni a mérkőzéseket”

– vélekedett Chema Rodríguez.