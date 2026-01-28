A magyarok 27-25-re kikaptak a világbajnoki ezüstérmes Horvátországtól a középdöntő utolsó játéknapján, szerdán Malmőben, így két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárnak a 10. vagy a 11. helyen a kézilabda-Eb-n.

Chema szerint nem volt szerencsénk a kézilabda-Eb-n

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

„Harcoltunk, jó munkát végeztünk, de végül nem tudtunk nyerni, pedig szerintem megérdemeltük volna, de emelt fővel kell hazamennünk" – nyilatkozta a spanyol edző. Hozzátette: a második félidőben a fáradtság kezdte éreztetni hatását, és aki fárad, az már nem tud olyan tisztán gondolkozni, mint korábban. Ez főleg az utolsó szituációkban erősen látszódott.

Csapata 35 percig remekül játszott, viszonylag keveset hibázott és 19-15-re vezetett. Utána az ellenfél egy 7-1-es sorozattal fordított, és bár a magyarok az utolsó három percben kétszer is támadhattak az egyenlítésért, nem jártak sikerrel.

„Mindenki ellen tudunk harcolni, mindenki ellen versenyképesek vagyunk, szoros és kemény volt az összes meccsünk, szerencsénk viszont nem volt, és amikor nincs szerencsénk, akkor ez lesz a vége" – magyarázta a kapitány.

Rodríguez reményét fejezte ki, hogy a következő világversenyen már csapatának is szerencséje lesz és kijavíthatja ezt az eredményt.