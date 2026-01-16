Lengyelország ellen kezdi meg szereplését a magyar férfi kéziválogatott a dán-norvég-svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon. Chema Rodríguez szövetségi kapitány számára talán a legnagyobb fejtörést az okozta, miként tudja pótolni a kézilabda-Eb-ről sérülés miatt lemaradó kulcsjátékosát, Bánhidi Bencét.

Chema Rodríguez megtalálta a megoldást Bánhidi Bence pótlására a kézilabda-Eb-n

Fotó: Origo - Mirkó István

Hogyan pótolja Bánhidi Bencét a magyar válogatott a kézilabda-Eb-n?

Az OTP Bank-Pick Szeged klasszisának térdsérülése nem jött rendbe, így nem utazhatott el a magyar csapattal az Eb-re. Chema Rodríguez az Origo Sportnak elárulta, hogy Bánhidi hiánya hatalmas veszteség, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy gondoskodott a csapatkapitány helyettesítéséről.

Távollétében Sipos Adrián lesz a csapatkapitányunk, helyettese pedig Ligetvári Patrik. Nyilván készültünk erre a lehetőségre is,

Papp Tamás ezért csatlakozott korábban a kerethez, és persze itt van Rosta Miklós is, de összességében a csapatra egészként tekintek, nem posztonként fókuszálok” – nyilatkozta a spanyol szakember, aki Rosta kapcsán kijelentette, hogy játékosa a világ egyik legjobbja jelenleg.

Lengyelország ellen kezd a magyar férfi kézilabda-válogatott

A lengyelek elleni nyitómeccstől kemény küzdelmet vár a kapitány, de a cél természetesen a győzelem.

Mindig vannak elvárások, aztán meglátjuk, mi történik. De ez mindig így van: az első mérkőzés mindig nehéz. Küzdeni kell, mint az őrültek,

meg kell próbálni megnyerni a meccset, mert ha megnyered az elsőt, utána minden sokkal könnyebb” – idézte a Magyar Nemzet Chema Rodríguezt.

A magyar válogatott pénteken 20.30-tól játszik Lengyelországgal, majd vasárnap Olaszország, kedden pedig Izland lesz az ellenfele a csoportkörben. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

