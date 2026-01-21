Dánia kikapott a kézilabda Európa-bajnokságon. Ez önmagában is hír, de ezen az estén sokkal többről volt szó. A mérkőzés elején gyorsan kiderült, hogy Portugália nem statisztának érkezett. Bátran vállalta az egy az egy elleni párharcokat, gyors tempót diktált, és azonnal kihasználta, amikor a dán gépezet egy pillanatra is akadozni kezdett.

Dánia világbajnok átlövője, Simon Pytlick a labdáért küzd a Portugália elleni csoportmeccsen a kézilabda-Eb-n – a dánok hiába kapaszkodtak, 31–29-re kikaptak Herningben.

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A Costa testvérek remekül irányították a portugál támadásokat, a tankönyvbe illően működő portugál védekezés pedig folyamatosan kizökkentette Dániát a megszokott ritmusából. A címvédő próbált kapaszkodni, de ezúttal nem a precíz, könyörtelen kézilabdáját láttuk: technikai hibák, pontatlan befejezések és elrontott átmenetek jellemezték a játékát.

A hajrában még ott volt a lehetőség, hogy a dán rutin és erő érvényesüljön – ahogyan az annyiszor megtörtént már. Most azonban nem billent át a mérleg. Portugália nem kapkodott, higgadt maradt, és 31-29-re megnyerte a mérkőzést.

Egy mondat a kézilabda-kapitánytól, amely most már történelem

A történethez tartozik egy kijelentés, amely a lefújás után új értelmet nyert. Paulo Pereira, a portugál válogatott szövetségi kapitánya még a torna előtt, félig mosolyogva, félig kihívóan jegyezte meg:

Dánia egyszer úgyis ki fog kapni.

Akkor sokan csak legyintettek rá. Most viszont ez a mondat megsemmisítő jóslattá vált – mert pontosan Portugália ellen, pontosan ezen a mérkőzésen teljesült be.

A portugál oldalt a felszabadultság jellemezte a meccs után. Pereira a lefújás után így beszélt játékosairól: „Harcosok ezek a srácok. Egyre jobban szeretem őket.”

Hihetetlen küzdelmet és meghökkentő végeredményt hozott a dán-portugál meccs

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Luís Frade sem titkolta az érzelmeit: „Tegnap még dühös voltam, ma viszont végig mosolygok” – fogalmazott kedd este.

Salvador Salvador pedig már a folytatásra is utalt: „Majdnem tökéletes meccset játszottunk. Ha ezt a mentalitást megtartjuk, nagy dolgokra lehetünk képesek.”

Dán kijózanodás: „Innentől nincs több hiba”

A másik oldalon egészen más volt a hangulat. A magabiztosság helyét az önkritika vette át. Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány nem keresett kifogásokat:

Ma egyszerűen nem játszottunk jól. Túl sok hibát követtünk el, és ezt egy ilyen csapat ellen nem lehet megúszni.

Kevin Möller kapus külön kiemelte a portugál kulcsembereket: „A Costa testvérek egyszerűen elsöpörtek minket.”