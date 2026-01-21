Live
Megtörtént, amit a legtöbben szinte elképzelhetetlennek tartottak. Az olimpiai és világbajnok, egyben társházigazda Dánia 31–29-re kikapott Portugáliától a kézilabda-Európa-bajnokság csoportkörének a zárófordulójában. A portugál válogatott nem ijedt meg a címvédőtől, a hajrában is higgadt maradt, míg a dánok szokatlanul sok hibával játszottak. A vereséggel Dánia elveszítette a herningi A csoport első helyét, Portugália pedig csoportgyőztesként jutott a középdöntőbe.

Dánia kikapott a kézilabda Európa-bajnokságon. Ez önmagában is hír, de ezen az estén sokkal többről volt szó. A mérkőzés elején gyorsan kiderült, hogy Portugália nem statisztának érkezett. Bátran vállalta az egy az egy elleni párharcokat, gyors tempót diktált, és azonnal kihasználta, amikor a dán gépezet egy pillanatra is akadozni kezdett.

Dánia világbajnok átlövője, Simon Pytlick a labdáért küzd a Portugália elleni csoportmeccsen a kézilabda-Eb-n – a dánok hiába kapaszkodtak, 31–29-re kikaptak Herningben. Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix
Dánia világbajnok átlövője, Simon Pytlick a labdáért küzd a Portugália elleni csoportmeccsen a kézilabda-Eb-n – a dánok hiába kapaszkodtak, 31–29-re kikaptak Herningben.
Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

 

A Costa testvérek remekül irányították a portugál támadásokat, a tankönyvbe illően működő portugál védekezés pedig folyamatosan kizökkentette Dániát a megszokott ritmusából. A címvédő próbált kapaszkodni, de ezúttal nem a precíz, könyörtelen kézilabdáját láttuk: technikai hibák, pontatlan befejezések és elrontott átmenetek jellemezték a játékát.

A hajrában még ott volt a lehetőség, hogy a dán rutin és erő érvényesüljön – ahogyan az annyiszor megtörtént már. Most azonban nem billent át a mérleg. Portugália nem kapkodott, higgadt maradt, és 31-29-re megnyerte a mérkőzést.

Egy mondat a kézilabda-kapitánytól, amely most már történelem

A történethez tartozik egy kijelentés, amely a lefújás után új értelmet nyert. Paulo Pereira, a portugál válogatott szövetségi kapitánya még a torna előtt, félig mosolyogva, félig kihívóan jegyezte meg:

Dánia egyszer úgyis ki fog kapni.

Akkor sokan csak legyintettek rá. Most viszont ez a mondat megsemmisítő jóslattá vált – mert pontosan Portugália ellen, pontosan ezen a mérkőzésen teljesült be.

A portugál oldalt a felszabadultság jellemezte a meccs után. Pereira a lefújás után így beszélt játékosairól: „Harcosok ezek a srácok. Egyre jobban szeretem őket.”

Denmark's Simon Pytlick is stopped by Portugal's Victor Iturriza (L) and Miguel Neves (up) during the EHF Euro 2026 Group B preliminary round handball match between Denmark and Portugal in Herning on January 20, 2026. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Hihetetlen küzdelmet és meghökkentő végeredményt hozott a dán-portugál meccs
Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Luís Frade sem titkolta az érzelmeit: „Tegnap még dühös voltam, ma viszont végig mosolygok” – fogalmazott kedd este.

Salvador Salvador pedig már a folytatásra is utalt: „Majdnem tökéletes meccset játszottunk. Ha ezt a mentalitást megtartjuk, nagy dolgokra lehetünk képesek.”

Dán kijózanodás: „Innentől nincs több hiba”

A másik oldalon egészen más volt a hangulat. A magabiztosság helyét az önkritika vette át. Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány nem keresett kifogásokat:

Ma egyszerűen nem játszottunk jól. Túl sok hibát követtünk el, és ezt egy ilyen csapat ellen nem lehet megúszni.

Kevin Möller kapus külön kiemelte a portugál kulcsembereket: „A Costa testvérek egyszerűen elsöpörtek minket.”

Majd jött a mondat Möllertől, amely mindent elárult a dán öltöző hangulatáról: „Innentől nincs több hiba, nem szabad többször kikapnunk.”

B csoport (Herning), 3. forduló:
Portugália–Dánia 31–29
Észak-Macedónia–Románia 24–23

A csoport végeredménye:
1. Portugália – 5 pont
2. Dánia – 4 pont
3. Észak-Macedónia – 3 pont
4. Románia – 0 pont

A csoport első két helyezettje, Portugália és Dánia jutott a középdöntőbe, ahová az egymás elleni eredményüket viszik magukkal. Ez azt jelenti, hogy Portugália kettő, Dánia nulla továbbvitt ponttal kezdi a folytatást.

