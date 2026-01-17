Két mérkőzésre eltiltották Wiktor Jankowskit, a lengyel válogatott játékosát. Jankowski azért kapta a büntetést, mert a kézilabda Európa-bajnokságon megütötte Rosta Miklós arcát a magyar csapat elleni mérkőzésen.
Az Európai Kézilabda Szövetség szombati közleménye szerint a 29-21-es magyar sikerrel zárult találkozó 34. percében az északmacedón Vardar Szkopje beállójának tette súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes is volt.
„Keményen védekeztek, ütöttek, vágtak, de erre számítottunk, ismertük a két belső védőjüket, erre készültünk, a szankciók megvoltak erre, nem sajnáltam, hogy kiállították a játékosukat” – mondta a mérkőzés után a Jankowski által megütött Rosta Miklós.
Eltiltották a lengyel kézilabda-válogatott játékosát
Jakowski piros lapot kapott, kéket viszont nem, a fegyelmi bizottság ennek ellenére megtárgyalta az esetet és két meccsre eltiltotta a játékost, aki így vasárnap Izland és kedden Olaszország ellen nem léphet pályára.
A csoportból az első két helyezett jut tovább.
- kapcsolódó cikkek:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!