Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Két mérkőzésre eltiltották Wiktor Jankowskit, a lengyel válogatott játékosát. Jankowski azért kapta a büntetést, mert a kézilabda Európa-bajnokságon megütötte Rosta Miklós arcát a magyar csapat elleni mérkőzésen.

Az Európai Kézilabda Szövetség szombati közleménye szerint a 29-21-es magyar sikerrel zárult találkozó 34. percében az északmacedón Vardar Szkopje beállójának tette súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes is volt.

A lengyel kézilabda-válogatott játékosát (jobbra) két meccsre tiltották el
A lengyel kézilabda-válogatott játékosát (jobbra) két meccsre tiltották el
Fotó: Johan Nilsson/TT News Agency via AFP

„Keményen védekeztek, ütöttek, vágtak, de erre számítottunk, ismertük a két belső védőjüket, erre készültünk, a szankciók megvoltak erre, nem sajnáltam, hogy kiállították a játékosukat” – mondta a mérkőzés után a Jankowski által megütött Rosta Miklós. 

Eltiltották a lengyel kézilabda-válogatott játékosát

Jakowski piros lapot kapott, kéket viszont nem, a fegyelmi bizottság ennek ellenére megtárgyalta az esetet és két meccsre eltiltotta a játékost, aki így vasárnap Izland és kedden Olaszország ellen nem léphet pályára.

A csoportból az első két helyezett jut tovább.

  • kapcsolódó cikkek:
Lékai üzenete, Bodó góljai, Palasics falat húzott – ez hozta meg a magyar győzelmet
Rosta Miklós: Keményen védekeztek, ütöttek, vágtak minket
Szenzációs győzelemmel kezdte a magyar válogatott a kézilabda-Eb-t
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!