A magyarok pénteken 29–21-re nyertek Lengyelország ellen, vasárnap pedig 32–26-ra győzték le Olaszországot, ezzel biztosították helyüket a középdöntőben a kézilabda-Eb-n.

Fazekas Gergő szerint Izland esélyesebb a magyar kézilabda-válogatott ellen

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda-válogatott védekezése működik, támadásban még van tartalék

„A védekezés az alap, és az tényleg rendben volt. Ami a vasárnapi meccset illeti, nekem inkább támadásban van egy kis hiányérzetem. Ha megcsinálod a helyzetet, de kihagyod, az nem feltétlenül a taktikán múlik, de támadásban van még hova fejlődnünk” – nyilatkozta hétfőn az MTI-nek a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock légiósa.

Hozzátette, reményei szerint kedden Izland ellen a támadójáték és a védekezés is megfelelően fog működni. Kiemelte, eddigi két meccsükön 61 alkalommal találtak a hálóba, ami nem mondható rossznak, és emellett rengeteg ziccert kihagytak.

Voltak olyan periódusok, amikor megakadt a játékunk, de azt gondolom, hogy ez normális

– jegyezte meg Fazekas, aki eddig nyolc gólt szerzett a kontinenstornán.

Bánhidi hiánya átrajzolta a támadójátékot

„Szoknunk kell, hogy Bánhidi Bence nincs velünk, emiatt némileg változott a taktikánk, nem a megszokott módon játszunk támadásban” – magyarázta az irányító.

A Szeged beállója térdsérülés miatt hagyja ki a tornát, ezért kevesebb az olyan statikus kettő-kettő elleni szituáció a magyar játékban, amelyet korábban gyakran alkalmaztak.

„Rosta Miki inkább futkosó beálló, de őt is próbáljuk megtalálni. Sokkal többet egy-egyezünk, kevesebb a kettő-kettő, nagyjából ennyi változott” – jelezte Fazekas.

Hozzátette, minden játékos jól van, kisebb fájdalmak előfordulnak, de egy ilyen sorozatterhelésnél ez normális. Van még egy napjuk regenerálódni, így a kedden 20.30-kor kezdődő mérkőzésre biztosan mindenki százszázalékos lesz.

Izland az esélyes, de a magyarok tudják, mi a dolguk

Az Izland–Magyarország mérkőzések előtt rendszerint az északi szigetország csapatát tartják esélyesnek – ahogy most Fazekas is –, az elmúlt hat évben mégis három győzelem és egy vereség az egymás elleni mérleg magyar szempontból.

Az irányító szerint nehéz megmondani, miért alakult így, de Chema Rodríguez szövetségi kapitány ezúttal is alaposan felkészíti majd a csapatot.

Két éve az Európa-bajnokságon nagyon jól kijött a lépés, Bartucz Laci szenzációsan védett, a védekezésünk nagyon jó volt, támadásban pedig tudtunk újítani

– elevenítette fel a 33–25-ös müncheni sikert.