A Magyar Kézilabda Szövetség egyetlen hivatalos felkészülési meccset kötött le a kézilabda-Eb-t megelőző közvetlen felkészülési időszakban. A kedden Triesztben az olaszoktól meglepetésre 35-34-re kikapó románok csak a selejtezőcsoportok négy legjobb harmadik helyezettje között tudták magukat kvalifikálni a tornára. Hasonlóan a mieinkkel egy csoportba kerülő olaszokkal, akiknek az erejéről így jó képet kaphat Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Chema Rodríguez és a magyar válogatott elszántan készül a kézilabda-Eb-re

Fotó: Origo - Mirkó István

A THW Kiel szélsője, Imre Bence egy hasfalsérülés miatt pénteken még nem lépett pályára, de, mint elmondta, az Európa-bajnokságot már nem tervezi kihagyni. Chema Rodríguez elmondta, a tévés meccsen nem sokat akar mutatni magából a magyar válogatott.

Pedro Rodriguez lőtte az első magyar gólt, majd a román egyenlítés után Bodó Richárd bombázott a román kapuba. A 3. percben Palasics Kristófnak is megvolt az első védése. A mieink védekezésben kettőt cseréltek, Sipos és Ligetvári összeszokott középső kettőse ezúttal is jól működött.

Ellépett a magyar válogatott

A románok 4-3-nál Szász András góljával vezettek először, igaz csak néhány másodpercig. 5-5 után egy, jó védekezésre épülő 5-0-s rohammal ellépett a magyar válogatott, és a félidő közepén 10-5-re vezetett, a román kapitány pedig kikérte az első idejét. Ami nem segített rajtuk, mert Krakovszki Bence gyorsan 6 gólra növelte a magyar előnyt.

A 18. percben újoncot avatott a magyar válogatott: pályára lépett a szegediek szélsője, Szilágyi Benjámin. Több mint tíz perc után Szász gólja törte meg a román gólcsendet és vetetett véget a 7-0-s magyar rohamnak. A mieinknél ekkor pályán volt a leendő Eb-újonc, Ónodi-Jánoskuti Máté és Lukács Péter, valamint a nagy tornán újonc Pergel Andrej is. A cserék visszavetették a magyar csapatot, támadásban és védekezésben is több lett a hiba, a románok pedig felkapaszkodtak 13-9-re.

Rosta Miklós és a magyar válogatott már mutatott valamicskét az Eb-formából

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A 27. perc közepén 15-10-es vezetésnél Chema kért időt, az utolsó két és fél percben mindkét csapat lőtt 1-1 gólt, így magabiztos magyar előnnyel mehettek szünetre a csapatok.

A szünetben három korábbi válogatott legendát, Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét búcsúztatta el az MKSZ és a győri közönség.

Fordulás után mi lőttük az első gólt: Szilágyi Benjámin szerezte meg 7 méteresből az első válogatott gólját.