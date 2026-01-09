A Magyar Kézilabda Szövetség egyetlen hivatalos felkészülési meccset kötött le a kézilabda-Eb-t megelőző közvetlen felkészülési időszakban. A kedden Triesztben az olaszoktól meglepetésre 35-34-re kikapó románok csak a selejtezőcsoportok négy legjobb harmadik helyezettje között tudták magukat kvalifikálni a tornára. Hasonlóan a mieinkkel egy csoportba kerülő olaszokkal, akiknek az erejéről így jó képet kaphat Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
A THW Kiel szélsője, Imre Bence egy hasfalsérülés miatt pénteken még nem lépett pályára, de, mint elmondta, az Európa-bajnokságot már nem tervezi kihagyni. Chema Rodríguez elmondta, a tévés meccsen nem sokat akar mutatni magából a magyar válogatott.
Pedro Rodriguez lőtte az első magyar gólt, majd a román egyenlítés után Bodó Richárd bombázott a román kapuba. A 3. percben Palasics Kristófnak is megvolt az első védése. A mieink védekezésben kettőt cseréltek, Sipos és Ligetvári összeszokott középső kettőse ezúttal is jól működött.
Ellépett a magyar válogatott
A románok 4-3-nál Szász András góljával vezettek először, igaz csak néhány másodpercig. 5-5 után egy, jó védekezésre épülő 5-0-s rohammal ellépett a magyar válogatott, és a félidő közepén 10-5-re vezetett, a román kapitány pedig kikérte az első idejét. Ami nem segített rajtuk, mert Krakovszki Bence gyorsan 6 gólra növelte a magyar előnyt.
A 18. percben újoncot avatott a magyar válogatott: pályára lépett a szegediek szélsője, Szilágyi Benjámin. Több mint tíz perc után Szász gólja törte meg a román gólcsendet és vetetett véget a 7-0-s magyar rohamnak. A mieinknél ekkor pályán volt a leendő Eb-újonc, Ónodi-Jánoskuti Máté és Lukács Péter, valamint a nagy tornán újonc Pergel Andrej is. A cserék visszavetették a magyar csapatot, támadásban és védekezésben is több lett a hiba, a románok pedig felkapaszkodtak 13-9-re.
A 27. perc közepén 15-10-es vezetésnél Chema kért időt, az utolsó két és fél percben mindkét csapat lőtt 1-1 gólt, így magabiztos magyar előnnyel mehettek szünetre a csapatok.
A szünetben három korábbi válogatott legendát, Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét búcsúztatta el az MKSZ és a győri közönség.
Fordulás után mi lőttük az első gólt: Szilágyi Benjámin szerezte meg 7 méteresből az első válogatott gólját.
Jól sikerült a felkészülés a kézilabda-Eb-re
A kapuban Bartucz bravúrokat mutatott be, erre támaszkodva pedig 4-0-val kezdtük a második félidőt. A kihagyott ziccerek ellenére is 21-13-ra vezetett a magyar csapat 40 perc elteltével. A Melsungen kapusa az első 9 kapujára tartó lövésből 7-et megfogott.
Egyedül a bal csuklóját fájlaló Sipos Adrián keserves ábrázata adott okot aggodalomra, és Chema nem is engedte vissza a pályára, amikor újból játékra jelentkezett. A 46. percben Rosta Miklós hatodik góljával lett meg a közte tíz, a közönség rá is számolt a román csapatra. A magyar csapatból szinte minden pályára lépő mezőnyjátékos szerzett egy gólt, míg a vendégeknél a 7 gólos Stanciuc és Ionut Iancu kapus tudott kiemelkedni.
A két csapat szombaton egy zárt kapus edzőmeccsen is megmérkőzik egymással.
Eredmény:
Magyarország–Románia 33-23 (16-11)
Audi Aréna, Győr
a magyar válogatott gólszerzői: Rosta 6, Krakovoszki B. 4, Pedro 4, Szilágyi 3, Ónodi-Jánoskuti 2, Szita 2, Ilic 2, Hanusz 2, Papp T. 2, Bodó 1, Fazekas G. 1, Ligetvári 1, Lukács 1, Pergel 1
A magyar válogatott csoportmérkőzései az Eb-n:
- 2026. január 16. 20:30: Magyarország-Lengyelország
- 2026. január 18. 20:30: Olaszország-Magyarország
- 2026. január 20. 20:30: Magyarország-Izland
A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), Szilágyi Benjámin (ETO University HT), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)
Szövetségi kapitány: Chema RODRIGUEZ