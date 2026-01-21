A férfi kézilabda-Eb keddi játéknapjának esti mérkőzésén a csoportját vezető Szlovénia két győzelemmel a háta mögött abban a tudatban léphetett pályára a feröeriek ellen, hogy már továbbjutott a középdöntőbe. Míg a rivális számára élet-halál meccs volt, ahol legalább egy döntetlen kellett volna a továbblépéshez.

A kézilabda-Eb egyik legszebb gólját Feröer lőtte

Fotó: ERIK FLAARIS JOHANSEN / NTB

A kézilabda-Eb egyik legnagyobb jelenete volt

A szoros találkozót végül a szlovénok nyerték meg 30-27-re, így 3/3-as mérleggel masíroztak tovább a középdöntőbe, míg Feröer elbúcsúzott a küzdelmektől, de azt már senki nem veheti el tőlük, hogy az Eb egyik, ha nem a legszebb jelenete, az ő egyik góljukhoz fűződik. Egészen pontosan a csapat sztárjátékosa, Elias Skipagøtu konkrétan bolondot csinált a teljes szlovén csapatból és lőtt a kapuba. Nem mellesleg Elias a szezon végéig Imre Bence csapattársa a THW Kielben.