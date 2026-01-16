Lengyelország 2002-ben debütált a kézilabda-Eb-n, de 2010-ben már volt negyedik, míg a magyaroknak a 2024-es 5. hely a legjobb eredményük. A két válogatott története során 11 alkalommal találkozott már, de Európa-bajnokságon még soha. A mieink 1985 óta nem kaptak ki Lengyelországtól, és azóta mind az öt mérkőzésüket megnyerték.

A lengyel kapitány szerint a magyar lehet a kézilabda-Eb egyik legjobb csapata

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A kézilabda-Eb péntek este rajtol a mieinknek

Magyarország szeretné megtenni a következő lépést egy világversenyen, miután két éve mindössze egy ponttal maradt le az elődöntőről, míg a tavalyi világbajnokságon drámai negyeddöntőt veszített el a házigazda Horvátország ellen (30–31). A magyarok is komoly elvárásokkal érkeztek a tornára, többen az éremszerzés lehetőségét sem zárják ki.

Lengyelország 2016 óta nem tudott a legjobb tíz közé jutni egyetlen világversenyen sem, legutóbb akkor sikerült, amikor hazai pályán a 7. helyen zárta az Eb-t. A magyar válogatottból Zoran Ilic, Szita Zoltán és Fazekas Gergő is a lengyel Orlen Wisla Plock csapatában szerepelnek, és klubtársaikkal néznek majd szembe.

Magyarország legutóbbi felkészülési mérkőzésén magabiztosan legyőzte Romániát (33–23), míg Lengyelország két mérkőzést játszott Szerbia ellen: az elsőt 33–32-re megnyerte, a második 32–32-es döntetlennel zárult.

„Két évvel ezelőtt nagyon szép tornánk volt, de az olimpia óta új csapatot építettünk. Több fiatal, új játékos került be, és szeretnénk meglepetést okozni ezen a tornán. Először azonban az első mérkőzésre koncentrálunk, mert nagyon nehéz meccs vár ránk Lengyelország ellen” – idézte az EHF Imre Bencét.

„Magyarország a torna egyik legjobb csapata. Nagyon nehéz lesz legyőzni őket. Régóta dolgoznak együtt Chema Rodríguezzel, ami azt jelenti, pontosan tudják, hogyan szeretnének játszani. Taktikai csata lesz, mert a támadójátékuk rendkívül nehezen állítható meg” – mondta Jesús González, a lengyelek szövetségi kapitánya, aki korábban Chema tanára is volt.

Az mindenképp érdekes, hogy a torna egyik legjobb csapatának tartja a magyart González, hiszen az úgynevezett erősorrendben a magyar csapat a nyolcadik helyen áll.