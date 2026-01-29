A magyar válogatott célja a legjobb nyolc közé kerülés volt a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Eb-n, azonban ezt nem sikerült elérni, a nemzeti együttes a tizedik helyen zárta a tornát. Chema Rodríguez csapata a középdöntőben nem tudott meccset nyerni, Svájc és Svédország ellen döntetlent ért el, Szlovéniától és Horvátországtól pedig kikapott. A svédek elleni mérkőzés hajmeresztő bírói ítélettel ért véget, és a horvátok elleni meccsen is akadt olyan eset, amelyből a magyar csapat került ki hátrányosan.

A magyar csapat nem érte el a kitűzött célt, de büszke lehet a kézilabda-Eb-n mutatott teljesítményére

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A kézilabda-Eb-n a bírókkal is meggyűlt a baja a magyaroknak

A svédek ellen Szita Zoltán, a horvátok ellen pedig Ilic Zoran eseténél született megkérdőjelezhető játékvezetői döntés. Erre Imre Bence is kitért.

„Nehéz ezt most megélni, hogy megint egy... Tegnap nem akartam erről beszélni, mert nem is érdekelt, elvégre nagyon boldog voltam, hogy szereztünk egy pontot egy ilyen svéd válogatott ellen, amelynek még volt tétje. Lehet, hogy kívül volt a védő lába, sőt én is azt láttam, csak hát ez rossz, hogy tegnap nem merték végül befújni, és ma már igen.

Mi, játékosok azért nem most vagyunk a legfrissebbek, és néha azt érzem, hogy megint a játékvezetők voltak a leggyengébb emberek a meccsen, úgy, mint tegnap”

– idézte a Magyar Nemzet a 23 éves jobbszélsőt.

Imre Bence kritikával illette a játékvezetést

Fotó: MKSZ

A svédeket is felháborította a bíráskodás

Ezúttal a svédek sem maradtak csendben, a horvát-magyar meccs számukra is fontos volt, mert döntetlen esetén továbbjutottak volna, ám így kiestek.

„Hihetetlen, hogy ez lett az ítélet. Minden azon az utolsó támadáson múlt, és nagyon kétesnek tűnt a szituáció. Nekem gólnak tűnt.

Sok minden Magyarország ellen szólt, látszott is, hogy Chema Rodríguez nem volt boldog, elvégre minden kérdéses helyzetben ellenük fújtak”

– vélte a svéd kézilabdalegenda, Martin Frändesjö, aki szerint Ilic gólját meg kellett volna adni.

Bezzeg a svéd–magyar meccs után hallgattak a svédek, amikor az utolsó másodpercekben Szita lövésekor hétméteres járt volna a magyar válogotottnak.

Kapcsolódó cikkek