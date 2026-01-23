A kézilabda-Eb középdöntőjének a nyitányán, egy rendkívül szoros mérkőzésen az izlandiak egyszer sem vezettek, sőt döntetlen is 2-2-nél volt utoljára az állás.
A bajnoki címvédő Veszprém játékosai közül Luka Cindric kettő, Ivan Martinovic négy góllal vette ki részét a sikerből. A Magyar Kupa-győztes Szegedet erősítő Mario Sostaric háromszor talált be. Az izlandiak közül a szegedi Janus Dadi Smárason két góllal zárt.
Az izlandiak kézilabdakapusa ezúttal halványabban védett
A magyar válogatott elleni győztes csoportmeccsen 18 lövést védő izlandi kapus, Viktor Gísli Hallgrímsson ezúttal csupán hét kísérletet hárított.
Az északi szigetország csapata két ponttal, a világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott pont nélkül érkezett a csoportkörből.
Eredmény, középdöntő, 1. forduló, II. csoport:
Horvátország-Izland 30-29 (19-15)
A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.
