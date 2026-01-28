A horvátok elleni 27–25-ös vereséggel lezárult a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplése, és már a mérkőzés előtt biztossá vált, hogy a csapat nem teljesíti a szövetség által kitűzött célját, vagyis nem végez a legjobb nyolc között. Ennek ellenére Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke összességében pozitívan értékelte a kézilabda-Eb-n nyújtott teljesítményt.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke nem elégedetlen a kézilabda-Eb után

Fotó: Illyés Tibor/MTI

A célkitűzés nem lett meg, de a kézilabda-Eb így sem okozott csalódást

A szövetségi elnök hangsúlyozta: a puszta helyezésnél fontosabb, hogy a csapat hét mérkőzésen át nagy intenzitással versenyzett, és a hajrában is szoros meccseket játszott a legerősebb ellenfelek ellen. Elismerte, hogy a célkitűzés nem teljesült, ugyanakkor kiemelte a játékosok küzdeni tudását, mentális és fizikai terhelhetőségét, valamint a svédek elleni pontszerzést és a horvátok elleni kiélezett találkozót, mint egyértelmű erőfelmérőket.

Ilyés Ferenc szerint az Eb reális képet adott arról, hol tart a válogatott az olimpiai ciklus jelenlegi szakaszában, két és fél évvel a játékok előtt. Külön kiemelte a fiatal játékosok szerepét, akik közül többen stabil kezdőként segítették a csapatot, és hangsúlyozta: a torna tanulási folyamat volt, amelynek valódi hozadéka a következő években mutatkozhat meg.