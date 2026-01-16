Nem indult zökkenőmentesen a lengyel válogatott számára a férfi kézilabda-Eb. A magyar válogatottal azonos csoportban lévő csapat, illetve az egész küldöttség ugyanis alig tudta elhagyni Lengyelországot.

A goromba időjárás miatt a lengyel játékosok alig tudtak elindulni a kézilabda-Eb-re (képünk illusztráció)

Fotó: BODO MARKS / DPA

Lengyel ijedtség a kézilabda-Eb előtt

A Sport.pl lengyel oldal beszámolója szerint az Európa-bajnokságra induló csapat már a reptéren szembesült vele, hogy az időjárási viszontagságok miatt törölték a Koppenhágába tartó járatukat. A csapat ugyanis a dán fővárosból készült tovább utazni a svédországi Kristianstadba, ahol az F csoport mérkőzéseit rendezik.

A matektanárból lett edző, Jota González az első világversenyen vezetheti a lengyel csapatot, amelyik csúfosan leszerepelve,

történelmi mélypontot ért el a 2025-ös világbajnokságon, ahol szégyenszemre csak a 25. helyen zárt a 2015-ben még vb-bronzérmes együttes.

A lengyelek most abban bíznak, hogy a kőkemény védekezés és az elszánt csapatmunka ezúttal már sikerre vezethet. Az együttes a felkészülés során két mérkőzést játszott Szerbia ellen, érdekes módon mindkettőt zárt kapuk mögött. A egyiket 33-32-re megnyerték, a másikon 32-32-es döntetlen született.

Pénteken 20.30-tól a magyar válogatott ellen kiderül, hogy milyen formában is van az újjá alakult lengyel válogatott.