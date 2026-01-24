A kézilabda-Eb malmői középdöntős csoportjában péntek estére Svédország maradt egyedüliként hibátlan, miután a második félidőben megfordította a Szlovénia elleni mérkőzést. Borut Mackovsek, a Szeged szlovén balátlövője két góllal, Mikael Appelgren, a Veszprém kapusa három védéssel zárta a taálkozót, amely hajrájában Ljubomir Vranjes is középpontba került.
A német Flensburg jelenlegi sportigazgatója játékosként és edzőként is sikeres volt. A svéd válogatott tagjaként világ- és Európa-bajnok, valamint olimpiai ezüstérmes is volt, trénerként pedig Vranjes a Flensburggal Bajnokok Ligáját nyert, mielőtt 2017-ben a Veszprém és a magyar férfi kézilabda-válogatott irányítását is átvette.
Ljubomir Vranjes főszerepben a kézilabda-Eb svéd-szlovén meccsén
2019 és 2022 között aztán Szlovénia szövetségi kapitánya is volt a svéd szakember, így a péntek esti mérkőzés különösen pikáns volt számára. Már a találkozó előtt is egy ünnepélyes esemény díszvendége volt, utána pedig a helyszínen követte a svédek fordítását. Az 50. percben, amikor éppen állt a játék, a rendező is megtalálta őt, és az óriáskivetítőn mutatták az arcát, ez pedig óriási őrjöngést váltott ki a lelátón: mindkét szurkolótábor lelkesen ünnepelte Ljubomir Vranjes jelenlétét.
A folytatásban aztán csak a svédek örülhettek, a négygólos győzelmükkel nagy lépést tettek a továbbjutás felé.
Eredmények, középdöntő, 1. forduló, II. csoport:
- Svédország-Szlovénia 35-31 (13-15)
korábban:
- Magyarország-Svájc 29-29 (14-20)
- Horvátország-Izland 30-29 (19-15)
Az állás: 1. Svédország 4 pont, 2. Izland 2 (53-53), 3. Szlovénia 2 (69-70), 4. Horvátország 2 (55-62), 5. Magyarország 1 (52-53), 6. Svájc 1 (64-67)
Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.