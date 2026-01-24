Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Az ukránok átlépték a vörös vonalat – Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar férfi kézilabda-válogatott 29-29-es döntetlent játszott Svájc ellen, de nincs idő emiatt szomorkodni, hiszen vasárnap már Szlovénia ellen lép pályára a csapat. A kézilabda-Eb középdöntőjében már nem hibázhat többet Chema Rodríguez együttese, innentől kezdve minden mérkőzés kulcsfontosságú.

A Svájc elleni első Eb-középdöntős mérkőzésen a magyar válogatott a hajrában mentett pontot. Az ellenfél már hét góllal is vezetett, de a remekül védő Palasics Kristófnak és a végjátékban mutatott tartásnak köszönhetően sikerült elkerülnie a vereséget Chema Rodríguez együttesének. A dán-svéd-norvég közös rendezésű kézilabda-Eb-n a magyarok következő ellenfele a szlovén csapat lesz, amely ellen vasárnap délután lépnek pályára a mieink.

A magyarok a hajrában mentettek pontot svájc ellen a kézilabda-Eb-n
A magyarok a hajrában mentettek pontot Svájc ellen a kézilabda-Eb-n
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Nem hibázhat többet a magyar csapat a kézilabda-Eb középdöntőjében

A francia élvonalban szereplő USAM Nimes játékosa, Ónodi-Jánoskúti Máté szerint csupán öt percig szomorkodhattak, ugyanis rendkívül sűrű a program, így már csakis az előttük álló kihívással, a szlovénok elleni meccsel foglalkozhatnak.

„Tudtuk előre, hogy rendkívül sűrű lesz a program, és erre készültünk is. A csapatok között nagyon kicsik a különbségek, sokszor a pillanatnyi forma dönt. 

Éppen ezért fontos, hogy a meccsek közötti időt maximálisan kihasználjuk, és mindig a következő feladatra koncentráljunk” 

– idézte a Magyar Nemzet a 23 éves játékost, aki arra is kitért, mire lehet számítani a szlovénok ellen.

„Sok sérültjük van, ezért több fiatal játékos kap szerepet náluk, akik bizonyítani akarnak. Megnézzük a videókat, felkészülünk belőlük, és az edzésen is erre helyezzük a hangsúlyt. Ha mi a saját védekezésünket és kapusteljesítményünket pályára tudjuk vinni, és támadásban csökkentjük a technikai hibákat, akkor jó esélyünk lehet ellenük. 

Tudjuk, hogy több hiba már nem fér bele” 

– szögezte le Ónodi-Jánoskúti Máté.

Hungary's right back #71 Mate Onodi-Janoskuti shoots during the men's EHF Euro 2026 main round handball match Switzerland v Hungary in Malmoe, Sweden, on January 23, 2026. (Photo by Andreas Hillergren/TT / various sources / AFP) / Sweden OUT
Ónodi-Jánoskuti Máté szerint több hiba már nem fér bele
Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY

A magyar csapatnak hatékonyabb támadójátékra van szüksége

A középdöntőbe jutott csapatok közül a magyar támad a legkevésbé hatékonyan, a szlovénok hatékonyságát viszont csak az olimpiai és világbajnoki címvédő, társházigazda dánok múlják felül.

Javítanunk kell a lövéseink hatékonyságán, és úgy kell védekeznünk, mint a csoportkörben. Akkor lehet esélyünk legyőzni őket. 

Nagyon erős csapatuk van. Tegnap is fantasztikusan játszottak, de végül kikaptak a svédektől. Nyilván le akarnak győzni minket, de az elmúlt években mindig nagyon jó mérkőzéseket játszottunk ellenük” – mondta a vasárnapi meccs kapcsán a Veszprém játékosa, Ligetvári Patrik.

A magyar együttes – amelynek a legjobb nyolc közé kerülés a célja – vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a társházigazda Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal játszik.

  • Kapcsolódó cikkek
„Fáj” – az elképesztő fordítás sem vigasztalja a magyar csodakapust
A teljes csarnok őrjöngött a magyarok korábbi kapitánya miatt az Eb-n
Imre Bence elárulta, meddig tarthat a kézilabda-Eb a magyar válogatott számára

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!