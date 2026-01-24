A Svájc elleni első Eb-középdöntős mérkőzésen a magyar válogatott a hajrában mentett pontot. Az ellenfél már hét góllal is vezetett, de a remekül védő Palasics Kristófnak és a végjátékban mutatott tartásnak köszönhetően sikerült elkerülnie a vereséget Chema Rodríguez együttesének. A dán-svéd-norvég közös rendezésű kézilabda-Eb-n a magyarok következő ellenfele a szlovén csapat lesz, amely ellen vasárnap délután lépnek pályára a mieink.

A magyarok a hajrában mentettek pontot Svájc ellen a kézilabda-Eb-n

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Nem hibázhat többet a magyar csapat a kézilabda-Eb középdöntőjében

A francia élvonalban szereplő USAM Nimes játékosa, Ónodi-Jánoskúti Máté szerint csupán öt percig szomorkodhattak, ugyanis rendkívül sűrű a program, így már csakis az előttük álló kihívással, a szlovénok elleni meccsel foglalkozhatnak.

„Tudtuk előre, hogy rendkívül sűrű lesz a program, és erre készültünk is. A csapatok között nagyon kicsik a különbségek, sokszor a pillanatnyi forma dönt.

Éppen ezért fontos, hogy a meccsek közötti időt maximálisan kihasználjuk, és mindig a következő feladatra koncentráljunk”

– idézte a Magyar Nemzet a 23 éves játékost, aki arra is kitért, mire lehet számítani a szlovénok ellen.

„Sok sérültjük van, ezért több fiatal játékos kap szerepet náluk, akik bizonyítani akarnak. Megnézzük a videókat, felkészülünk belőlük, és az edzésen is erre helyezzük a hangsúlyt. Ha mi a saját védekezésünket és kapusteljesítményünket pályára tudjuk vinni, és támadásban csökkentjük a technikai hibákat, akkor jó esélyünk lehet ellenük.

Tudjuk, hogy több hiba már nem fér bele”

– szögezte le Ónodi-Jánoskúti Máté.

Ónodi-Jánoskuti Máté szerint több hiba már nem fér bele

Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY

A magyar csapatnak hatékonyabb támadójátékra van szüksége

A középdöntőbe jutott csapatok közül a magyar támad a legkevésbé hatékonyan, a szlovénok hatékonyságát viszont csak az olimpiai és világbajnoki címvédő, társházigazda dánok múlják felül.

Javítanunk kell a lövéseink hatékonyságán, és úgy kell védekeznünk, mint a csoportkörben. Akkor lehet esélyünk legyőzni őket.

Nagyon erős csapatuk van. Tegnap is fantasztikusan játszottak, de végül kikaptak a svédektől. Nyilván le akarnak győzni minket, de az elmúlt években mindig nagyon jó mérkőzéseket játszottunk ellenük” – mondta a vasárnapi meccs kapcsán a Veszprém játékosa, Ligetvári Patrik.